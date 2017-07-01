Eskişehirspor’da Olağanüstü Genel Kurul yine ertelendi

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’a, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehirspor kongre üyelerinin yanı sıra meslek ve ticaret oda başkanları da katıldı. Gündem maddelerinin okunmasının ardından Aydın Begiter, Kaya Bilge, Süleyman Ekşi, İsmet Ertuğrul, Ferit Alp Doğan’dan oluşan divan yönetimi, listesi olanların listelerini teslim etmeleri istedi. Ancak liste çıkmayınca dernekler masası yasası dikkate alınarak kongre ertelendi.

“Belki Beşiktaş hariç Türkiye’de en çok taraftar ortalamasını yakalıyoruz”

Olağanüstü Kongrede konuşma yapan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, gerçekleşen kongrenin milat olmasını istediğini belirterek, “Bugün tarihi bir kongre ve milat olsun istiyorum. Futbol kulüpleri yönetmek gerçekten zor ama bu zorluk Eskişehirspor için asla geçerli olmamalı. Bu büyük camia, bu efsanevi taraftar ve bu işlere değer veren 52 yıl evvel bu kulübü kurduklarında dünyanın her tarafında, uluslararası başarı alsın, şampiyonluklar yaşasın, kupalar alsın ve o Eskişehirsporlu, o EsEs’lik duruşunu dünyaya gösterelim. Türk futbolunun hep örneği olalım. Geçtiğimiz sezon öldük, bittik, kapanır, bu kulüp amatör kümeye gider, sahaya çıkabilirlerse çok ama çok iyi diye düşünen bütün Türk futbol kamuoyu herhalde Eskişehirspor’un taraftarının büyük gücünü, bu şehrin büyük gücünü, enerjisini, sinerjisini yaşadılar. Nasip değilmiş çıkamadık lige ama bir sezon boyunca vermiş olduğumuz bütün mücadelelerde, belki Beşiktaş hariç Türkiye’de en çok taraftar ortalamasını yakalıyoruz. O heyecan hep bu şehirde var. Allah’ın izniyle layık olduğumuz Süper Lig’de yer olacağız. O Avrupa kupalarında yine tur atlayacağız” şeklinde konuştu.

“Eskişehirspor Kulübü’nün 100 Milyon borcu var”

Başkan Ünal, kulübün 100 milyon TL borcunun olduğunu ancak bu borcun 32 milyon TL’sinin kendilerine sıkıntı oluşturduğunu hatırlatarak, “Bizim bir tane Eskişehirspor’umuz var. Hepimiz o tribünlerde, o hayalle büyüdük. Burada herkesin birinci takımı Eskişehirspor’dur. Ne kadar doğru bunu tartışırız ama biz EsEs’liyiz, herkes haddini bilecek. Bazen takımlar küme de düşebilir, şampiyonluk da kaçırabilir ama bu moral bozmamalı, bizi kenetlemeli ve yeniden dirilişin habercisi yapmalı. Bu bir kriz ise, fırsata dönmeli. Ne olmuş, dünyanın sonu mu olmuş Eskişehirspor Kulübü’nün 100 Milyon borcu varsa. Birçoğunu da size, çözdüm geldim. Takribi 50-100 Milyon civarı bir borcu var bu kulübün, herkese anlattık. Siteden de artık kalem kalem açıklanıyor. Şimdi oradan dönüp geldiğiniz zaman kalemlerimiz belli, banka kredi borcunuz var, futbol ailesi borçlarınız var. Takribi bunun 32 milyon TL’si bize sıkıntı doğuran bir borçtur. Hep beraber olalım, hep birlikte bu şehre yakışacak, o çaldığımız kapılarda söküp istediğimiz alabileceğimiz kısa, orta ve uzun vadeli projelerimizi hayata geçirelim. Bunu başarabiliriz, hiç merak etmeyin. Bu şehir, bu camia neleri başardı, bunu da başaracak” ifadelerini kullandı.

“Şu kavgaları bitirelim ve birlikteliği sağlayalım”

Başkan Halil Ünal son olarak, Olağanüstü Genel Kurul alma nedenini de anlatarak, “Ben neden aldım bu olağanüstü genel kurulu biliyor musunuz? Siz zaten seçmiştiniz bizi 3 yıllığına Porsuk Spor Salonu’nda. 1 yıl oldu yeniden genel kurul ile seçime geldik. Neden? Bu kavgaları bitirmek, yeni bir enerji, sinerji, yeni bir birliktelik yakalamak ve bahsettiğim gibi güçlü yönetim ile herkesin bir görev dağılımı olmasını talep ediyorum. Hepinizden hassaten özellikle rica ediyorum; şu kavgaları bitirelim, birlikteliği sağlayalım ve listeleri ortak yapalım” dedi.