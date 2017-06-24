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24 Haziran 2017 12:10

Eskişehirspor’da olağanüstü kongre ertelendi

Eskişehirspor’un olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 1 Temmuz Cumartesi gününe ertelendi.

Eskişehirspor’da olağanüstü kongre ertelendi

24 Haziran 2017 12:10


Sezona Süper Lig umuduyla başlayan, Göztepe’ye penaltılar sonrasında yenilerek umutlarını bir sonraki sezona bırakan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un 55. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kongresi, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle haftaya ertelendi. Sadece 33 delegenin katıldığı kongre, 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Kongre öncesinde herhangi bir başkan adayı çıkmazken kulübün akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.



"Bizim kimseden bir beklentimiz yok bu saatten sonra"


Erteleme kararı sonrasında konuşan Eskişehir Koruma Derneği (ESKOD) Başkanı Umut Cumalı, "Bu yalnız bırakılmışlık gerçekten Eskişehirspor’un bundan sonraki süreçte iyi günündeki kalabalıklaşma ile kötü günündeki yalnızlaşma arasında çok net ortaya çıktı. Gerçekten insanların sabrı artık taşma noktasına geldi. İyi günde fotoğraf karelerinde herkes fotoğrafa giriyor. Bugün kongrede sadece taraftar var. Biz vazgeçer miyiz? Vazgeçmeyiz. Şehrin seçilmiş ve atanmışlarından çoktan vazgeçtik. Bizim kimseden bir beklentimiz yok bu saatten sonra. A veya B partisi, Eskişehir’den oy değil ah alırlar bundan sonra. Kendileri bilirler. Yine, gelmeyen mevcut başkan, daha önceki başkan, her dönem başkan adayları bugün buraya bir şekilde gelecekler. Burayı bu kadar sahipsiz bırakmayacaklar. ’Nasıl olursa bu takım kalır’ zihniyeti bizi bugünlere getirdi. Ama 1 Temmuz’a kadar süre var. Belki bir şeyler değişir. Değişmezse biz kongrede değiştiririz" dedi.




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