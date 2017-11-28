Eskişehirspor’da Samsunspor mesaisi başladı

Lig’in 14. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, Çaykur Rizespor maçının ardından verilen bir günlük izni tamamladı. 14. haftada Samsunspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başlayan oyuncuların yüz ifadeleri dikkat çekti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e2 top kapma, rejenerasyon koşusu ile devam ederken, 2 takım halinde oynanan yarım saha oyun ile son buldu.