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22 Kasım 2017 15:03

Eskişehirspor’da yeni rota Çaykur Rizespor

Eskişehirspor, TFF.

Eskişehirspor’da yeni rota Çaykur Rizespor

22 Kasım 2017 15:03

1 Lig’in 13. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.


Geçtiğimiz hafta karşılaştığı Balıkesirspor’u deplasmanda devirmeyi başaran Eskişehirspor, rakibine bu sezon evinde ilk mağlubiyetini tattırdı. Maddi ve sportif açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor’a galibiyet adeta ilaç gibi gelirken, gözler Çaykur Rizespor karşılaşmasına çevrildi. Bugün yapılan antrenmanda oyuncuların neşesi göze çarparken, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan çalışmalar Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleşti. 90 dakika süren antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışması, dar alan ve yarım oyun ile antrenman son buldu.




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