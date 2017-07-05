Eskişehirspor’da yönetim arayışları

Vali Hanifi Demirkol Tesisler’inde düzenlenen toplantıda konuşan Aydın Begiter, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un 06 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacağını hatırlattı. Divan kurulu başkanı olarak yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunun altını çizen Begiter, "Eskişehirspor yerde kalmaz, taraftarı toparlar ve bir çare buluruz umudu ile bu işe soyunduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Belediye Başkanları Kazım Kurt, Ahmet Ataç ile konuştuk. Harun Karacan’dan randevu talep ettik. Herkes iyi niyetli konuşuyor ancak maalesef bunları bir araya getirip birleştiremiyoruz Eskişehirspor için. Maalesef son kongreden sonra özellikle siyasi tartışmalar yaşandı. Biz Eskişehirspor’a siyasetin girmemesi için çalışıyoruz yıllardır. Ama tabii takımımız tüm partilerin göz bebeği çünkü Allah’a şükür çok güçlü bir taraftarımız var. Bunu kendilerine çevirme isteği partilerin çok doğal bir istek, bunu doğal karşılıyorum. Eskişehirspor, Eskişehir’in en büyük simgesi, herkes onun için bir şeyler yapmak istiyor ama asıl yapılması gerekenler yapılmıyor. İyi bir idare ve yönetimle bunları aşmak bize yakışandır. Belediye cephesi diyor ki, belediye yasaları elverdiği ölçüde yardım ederiz, biz varız diyorlar, ayrıntıları yönetimin tespit etmesi gerekiyor. Dündar Ünlü de çok iyi niyetli yönetimin 10-15 milyon bir parayı ortaya koymaları gerekiyor, sonra da belediyeler yapacağını yapsın biz de bu işte varız’ dedi" şeklinde konuştu.

"Halil Ünal’a hak veriyorum, onu anlıyorum"

Halil Ünal’a ve yönetime zorluklar içinde verdikleri mücadele için teşekkür eden Begiter, "Eskişehir, Anadolu takımları arasında direndi. 1 kuruş gelirimiz olmadan mücadele ettik, Ünal bu işi bıraktığını ifade etti. Çok üzüntülü, kolay değildir yalnız kalmak. Bu kadar şeyler yaptıktan sonra bir aferin almaması, üstüne üstlük tenkit edilmesi herkesi üzer, ona hak veriyorum. Ancak bir yönetimin oluşması gerekiyor. Hesap bilgilerini aldım kulübün, 3 oyuncu kaybı ile aynı kadroyu tutabilme şansımız var transfer yasağına rağmen. Bir Boffin gitti zaten onu tutmamız mümkün değildi, ücreti çok yüksekti. Kayacan gibi çok iyi bir kalecimiz var, onu aratmayacaktır. Ahmet gitti bir de. Hakan önemli, bana göre diğerleri önemli değil. Hürriyet, Bilal Aziz, Ofoedu ve Semih’in sözleşmelerini uzatırsak hakikaten çok ciddi bir kadroyu korumuş oluruz. Bunları korumak için 10 milyon TL’ye ihtiyaç var. Elimizi çabuk tutarsak, onları ikna edebilirsek bu işi hallederiz. 30 küsur profesyonel futbolcu arkadaşımız var. Onları kampa götürüp elemeyi yapmak lazım. Eskişehirspor bu durumda iken bile şu anda 6 teknik direktör bizimle çalışmak istediğini söylüyor. Bunlardan Süper Lig’de isim yapmış olanlar var" dedi.

"Valimiz, Bakanımız ve Büyükerşen bir toplantı yapsa.."

Eskişehir’in ileri gelenlerinin bir araya gelmesini isteyen Begiter, "Yeni Valimiz, Bakanımız ve Büyükerşen bir toplantı yapsa, tek gündem Eskişehirspor olsa diye düşünüyorum. Bu niye olmuyor? Bunu da anlamıyorum. İnşallah yarın genel kurulda bağımsız olarak yeni bir yönetim kurulur. Yarın 17.00’a kadar ben bu oluşumları bekliyorum. Kendilerine her şeyi anlatayım, onların içini rahatlatayım. Ben burada, bu kulübün sahibi olarak görüyorum kendimi. Bu benim evladım gibi oldu. Eskişehirspor için herkesin ayağına da giderim, kimse çekinmesin ürkmesin. Şu anda kulübümüzün durumu pek çok kulüpten iyidir, kimse korkmasın gelsinler buyursunlar" diye konuştu.

"Kayyuma devredilmesini istemiyoruz"

Eskişehirspor’un kayyuma devredilmesini istemediklerini kaydeden Begiter, konuşmalarını şu şekilde tamamladı;

"Kayyuma devredilirse hiç futbolla ilgisi olmayan bir kişi buraya getirilir, bu da takım için iyi olmaz. İşte o zaman Allah korusun Sakarya, Kocaeli durumuna düşeriz. Bir de geç kalınmaması gerekiyor. Şimdi ne oluyor, 10-15 Milyon TL para ile gelinirse hem borcu kalmıyor hem de kadro kuruluyor. İkinci etapta da şu transfer yasağının kaldırılmasını isteyeceğiz. Bunu muhakkak kaldırıp takımın noksan yerlerine transfer yapmamız gerekiyor. Parası ile aklı ile çalışacak yürekli 15 delikanlı istiyorum, parası ile aklı ile yüreği ile gelecek 15 has Eskişehirsporlu bekliyorum. Hiçbir şekilde korkulacak bir şey yok ben garanti veriyoruz, tüm tecrübemi ağabeylik fonksiyonlarımı onların ayaklarının altına sermeye hazırım."