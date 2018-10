Eskişehirspor'da zor günlerden kurtulma çabaları

Maddi anlamda zor dönemler geçiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Kulüp Başkanı Halil Ünal'ın düzenlediği basın toplantısında, Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkan Harun Adıgüzel, Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Mete Yılmaz, Teknik Direktör Fuat Çapa, İdari Direktör Ayhan Taşçı, ETB Başkanı Murat Diri ile ETB yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şimşek ve Erkan Koca da hazır bulundu. Eskişehirspor'un Süper Lig'ten düştüğü zamandan bu yana sıkıntılarının devam ettiğini aktaran Başkan Ünal, "Bu sıkıntının bitmesi için bulunduğumuzda ligde bulunmak ve süper denen o lige çıkmak gerekiyor. Yöneticilerimiz, icra kurulumuz ve taraftarımız bunun mücadelesini veriyoruz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı da bizi olumsuz etkiledi. Yabancı oyuncuların alacaklarının Euro bazında olması bizi çok zor duruma sokuyor. Ama buna rağmen tasarrufu elden bırakmıyoruz. Altyapıdaki kardeşlerimizle ligde mücadele ediyoruz. Süper Lig'e çıkabileceğimiz kadroyu oluşturduk ama maddi konular yüzünden transferi açamadık. Çok mücadele ettik. Önümüzdeki ocak ayı var. Transfer tahtasını açabiliriz. Bunu başarabileceğimiz mümkün görünüyor" dedi.

"Eskişehirspor hepimizin"

Sponsorluk görüşmeleri yaptıklarını fakat sonuç alamadıklarını kaydeden Ünal, "Sezon başında yola çıktığımızda stadyum ve kulüp isim hakkı gibi görüşmeler yaptık ama olmadı. Ama elbet alıcı bulacağız. Kulübümüzden alacağı olan ve bize imza vermeyen herkesin mutlu olduklarını düşünmüyorum. Bu devreye olumlu yaklaşacaklarını düşünüyorum. Bu kulüp yaşadığı sürece kimsenin alacağı kalmaz. Bu kulübün ayakta kalması için icra kurulu oluşturduk. Personel maaşı, iaşesi, elektrik, doğal faturasını ödemekte artık zorlanıyoruz. Onun içindir ki ‘Eskişehirspor hepimizin' projesini hayata geçiyoruz. Yeni oluşturulan bu icra kuruluna herkesin destek vermesini istiyorum. 26'da 26 projesi sonlandı ve bu projeyi hayata geçirdik. Bu projede biriken paramız 81 bin 256 liradır. Bir kuruşu ellenmemiştir. Kulübü yaşatabilmek adına icra kurulumuz sabah-akşam mesai harcayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Eskişehirspor'a başkan olmak isteyen varsa hemen gelsin"

Eskişehirspor'un her zaman yaşayacağını vurgulayan Halil Ünal, "Bu kulübü kapatmayacak ve yaşatacağız. Samet Aybaba ve Güven Sabaz bugün 'devre arasında transfer tahtasını açın' diyerek imzalarını verdiler. Bugünden itibaren transfer tahtasını açmak için düğmeye basıyoruz. İstanbul'da karargah kuracağız. Ocak ayında transferi açmak için uğraş vereceğiz. Eğer kimse destek olmazsa bu işi başaramayız. En az 50 milyon TL'ye ihtiyacımız var. 100'e yakın imza toplamımız gerekiyor. Tanase şu an ayrılmış durumda. Parasını ödersek geri dönüp oynayacak. Stadyumun isim hakkı için görüşme yaptık olmadı. FIFA'da 6 puan silme cezası tehlikesi vardı. Bir kısım ödeme yaptık. Şu an 2 oyuncuyla sıkıntı var. Şu an hiçbir şekilde kulübe destek verilmedi. Yöneticilerimiz çabalarıyla borçları indirmeye çalışıyoruz. Siyasilerin duyarsız kalacağını sanmıyorum. Eğer Eskişehirspor'a başkan olmak isteyen varsa hemen gelsin. Ama biz devre arasına kadar destek alalım kulübü yaşatalım istiyoruz. Bir genel kurulu yapma vakti var o da ocak ayıdır. Bugün genel kurula gittiğimizde kimse talipli olmuyor" şeklinde belirtti.