Eskişehirspor’dan ilk hazırlık maçı

Siyah-kırmızılı takım yeni transfer Marko Milinkovic’in ayağından bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Hakemler: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar, Semih Kurt
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Hakan Aslantaş dk. 46), Marcel, Semih Güler, İsmail Oykun (Cemali Sertel dk. 67), Talha Erdoğan (Fıratcan Üzüm dk. 46), Ahmet Arslan, Jesse (Hasan İlkay Özcan dk. 72), Furgan Polat (Mehmet Özcan dk. 67), Marko Milinkovic (M.Feyzi Yıldırım dk. 46), İbrahim Öner (Utku Kızılkaya dk. 67)
MC Oran: Litim, Helaimia, Mekkaori, Benchar, Sebbah, Yettou, Ait Ouamar, Belal, Feham, Chibane, Mahsouri
Gol: Marko Milinkovic (dk. 14) (Eskişehirspor)