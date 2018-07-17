Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 21:09

Eskişehirspor’dan ilk hazırlık maçı

Eskişehirspor hazırlık maçında Cezayir takımı MC Oran ile karşı karşıya geldi.

Eskişehirspor’dan ilk hazırlık maçı

17 Temmuz 2018 21:09

Siyah-kırmızılı takım yeni transfer Marko Milinkovic’in ayağından bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.



Hakemler: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar, Semih Kurt


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Hakan Aslantaş dk. 46), Marcel, Semih Güler, İsmail Oykun (Cemali Sertel dk. 67), Talha Erdoğan (Fıratcan Üzüm dk. 46), Ahmet Arslan, Jesse (Hasan İlkay Özcan dk. 72), Furgan Polat (Mehmet Özcan dk. 67), Marko Milinkovic (M.Feyzi Yıldırım dk. 46), İbrahim Öner (Utku Kızılkaya dk. 67)


MC Oran: Litim, Helaimia, Mekkaori, Benchar, Sebbah, Yettou, Ait Ouamar, Belal, Feham, Chibane, Mahsouri


Gol: Marko Milinkovic (dk. 14) (Eskişehirspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç