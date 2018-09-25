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25 Eylül 2018 14:18

Eskişehirsporlu gençler profesyonel oldu

Eskişehirspor’un altyapısından yetişen 5 oyuncu, profesyonelliğe geçiş yaptı.

Eskişehirsporlu gençler profesyonel oldu

25 Eylül 2018 14:18


Transfer yasağı nedeniyle gençlerle mücadele eden Eskişehirspor, altyapıdan oyuncu transferine devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası’nı da hesaplayan Eskişehirspor, altyapıdan 5 başarılı genci profesyonel yaptı. Kupa maçlarında profesyonelliğe bugün geçen oyuncular mücadele edecekken, sözleşmeler 3’er yıllık yapıldı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde Metehan Altunbaş, Hakkı Tığlı, Emir Omurtak, Muhammet Yahya Akbulut ve Ömer Faruk Güler kendilerini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.




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