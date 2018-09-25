Eskişehirsporlu gençler profesyonel oldu

Transfer yasağı nedeniyle gençlerle mücadele eden Eskişehirspor, altyapıdan oyuncu transferine devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası’nı da hesaplayan Eskişehirspor, altyapıdan 5 başarılı genci profesyonel yaptı. Kupa maçlarında profesyonelliğe bugün geçen oyuncular mücadele edecekken, sözleşmeler 3’er yıllık yapıldı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde Metehan Altunbaş, Hakkı Tığlı, Emir Omurtak, Muhammet Yahya Akbulut ve Ömer Faruk Güler kendilerini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.