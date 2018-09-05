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05 Eylül 2018 20:06

Eskişehirsporlu oyuncular antrenman öncesi Ediz’i andı

Eskişehirspor’da forma giyerken hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu’nu unutmayan oyuncular, antrenman öncesi Ediz’in yer aldığı maket ile fotoğraf çektirdi.

Eskişehirsporlu oyuncular antrenman öncesi Ediz’i andı

05 Eylül 2018 20:06


2 Ocak 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Bucaspor ve Eskişehirspor’da oynadı. Boşnak asıllı Ediz, 5 Eylül 2012’de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hayata veda edişinin 6 yılında unutulmayan Ediz Bahtiyaroğlu, Eskişehirspor antrenmanı öncesinde anıldı. Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak Eskişehirsporlu oyuncular, antrenman öncesinde Ediz’in yer aldığı maket ile fotoğraf çektirdi. Ardından Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde antrenmana başlayan oyuncular, yaklaşık 90 dakika çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ve yarım saha oyunun ardından stretching ile son buldu.


Öte yandan, sportif sakatlıkları bulunan Sezgin Coşkun, Marko Milinkoviç ve Kaan Gül antrenmanda yer almadı.




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