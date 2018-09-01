Eskişehirspor’u kara günler bekliyor

Transfer yasağının vurduğu Eskişehirspor, sözleşme imzaladığı oyuncuları kadroya dahil edemedi. Gerekli parayı bulamayan Eskişehirspor, alacaklıları ile anlaşma yolunu denedi. Birçok isimden gerekli imzalar alınırken, transferin son bulmasının ardından gelen imzalar bir işe yaramadı. İlerleyen günlerde imza alınamayan oyuncular kamuoyu ile paylaşılacakken, Eskişehirspor genç oyuncularla sahaya çıkmak zorunda kaldı. Ligde oynadığı 3 karşılaşmaya da genç kadroyla çıkan Kırmızı Şimşekler, 1 puan alabildi.

"Bildiğiniz yalvardık"

Transfer yasağının kalkmasını bekleyen binlerce taraftar Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne akın ederken, tüm girişimler sonuçsuz kaldı. TFF tarafından sistem kapatılınca, Eskişehirspor’un çabaları da son buldu. Son durumu taraftara aktaran Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, "Sistem kapandı. Çok uğraşıldı ama olmadı. İmzaları vermediler. İsimlerin hepsi söylenecek. Yeni transferlerden Hakanlar, Muratlar da gitmedi. ’Devre arasına kadar duracağız. Yasak kalkarsa oynayacağız’ dediler. Adamlar gitmedi ama oynayamacaklar. Sabahtan beri hepimiz hepsini aradık ve bildiğiniz yalvardık. İlk vermesi gerekenler vermedi" dedi.

"Onların da yanına kalmayacak"

Ardından taraftarın yanına gelen Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, "Üzüntümüz büyük. Hepimiz vermek istediğimiz mesajları çok önceden verdik. Maalesef sesimizi duyması gerekenlere sesimizi duyuramadık. Bundan sonra takım nerede ve kiminle oynarsa oynasın, hiçbir önemi yok. Bu takım her zaman şampiyon ve oynadığı ligin en iyi takımıdır. Onların da yanına kalmayacak. Bizim ahımız onları tutacak" diye konuştu.