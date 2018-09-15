Eskişehirspor'un acı günü

Bugün hayatını kaybeden Ateş Ülker'in cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Eskişehirspor resmi sitesinden yapılan açıklamada,"Kongre üyemiz Ateş Ülker'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi, 16 Eylül Pazar günü İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne İkindi Namazı'na müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecektir. Merhuma, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.