Eskişehirspor’un sağlığı Özel Ümit Hastanesi’ne emanet

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi’nde gerçekleştirilen imza töreni ile Eskişehirspor’un sağlık sponsoru Özel Ümit Hastanesi oldu. İki yıllık anlaşma üzerine süre boyunca Eskişehirspor’un tüm sağlık hizmetlerini Özel Ümit Hastanesi karşılayacak. İmza törenine Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tunç, Ümit Hastanesi Başhekimi Doktor Selim Murat Ürer, Ümit Hastanesi İdari Direktörü Doktor Oktay Tanrıverdi ile Kulüp Doktoru Barış Kurtgöz katıldı.

Hasan Tunç: “Sağlamış oldukları destek mutlaka karşılığını bulacaktır”

Düzenlenen imza töreninde konuşan Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tunç, şampiyonluk yarışına girileceği bu dönemde verdikleri destekten dolayı Ümit Hastanesi’ne teşekkür etti. "Şehir kamuoyunda mutlaka katkıları karşılık bulacaktır" diyen Tunç, “2018-2019 sezonunda şampiyonluk parolasıyla bildiğiniz gibi kongre yaptık. Kolları sıvayıp çalışmalara başladık. İnşallah önümüzdeki yıl için hedefimiz şampiyonluk, parolamız şampiyonluk. Bu şampiyonluk yolunda sadece tabi ki yönetimin kaynaklarıyla bu işi ipi göğüslememiz mümkün değil. İlk göreve geldiğimiz günden beri gerek başkanımız gerekse idareciler her anlamda kulübe destek olacak çalışmaların içine girdik. Kamuoyunun da basının da takip ettiği gibi transferlerimiz başladı arka arkaya yapılmaya. Bugün, yarın, önümüzdeki gün, önümüzdeki hafta da bu transferler devam edecek. İnşallah yönetim olarak bu transferleri yaparak şehrin de bütün sivil toplum örgütleri, sanayicileri, iş adamları, esnafları, odalarımız bu işin içinde bizle birlikte yürürlerse marka olan Eskişehirspor hak ettiği Süper Lig’de de yerini alacaktır. Bugün burada Ümit Hastanesi’nin değerli yöneticileriyle birlikte önümüzdeki sezonun sağlık hizmetlerinin sponsorluk anlaşmasını yapacağız. Şehrimizden doğan bir hastane dolayısıyla, gene kendilerine düşen en güzel hizmeti de yapmış bulunuyorlar. Takımımıza destek vererek tüm futbolcularımızın gerek sağlık hizmetleri gerekse yine statta verilecek hizmetleri kendileri karşılamış bulundu. Ben gerek yönetim kurulu adına gerekse şehrimiz adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sağlamış oldukları destek; mutlaka şehir kamuoyunda, şehir halkımız tarafından da karşılığını bulacaktır. Onlara da ticaretlerinde hayırlı kazançlar diliyorum. Bu katkıları için de kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah söylediğim gibi tüm kurum kuruluşlarımız bu yarışın içinde olurlarsa bizim işimiz daha da kolaylaşır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tanrıverdi: “Eskişehirspor’a sponsor olmanın kıvancını yaşıyoruz”

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi ise "Eskişehir’in en değerli markası olan Eskişehirspor’u hep beraber layık olduğu yerde göreceğiz" diyerek, şunları söyledi:

”Biz Eskişehirspor’un Eskişehir’in en değerli, en önemli markası olduğunu düşünüyoruz. Eskişehirspor’un değişmez hedefi 1’inci ligde şampiyonluk, Süper Lig’de şampiyonluk, Avrupa’da ses getiren bir takım olma hedefidir. Milli takımlara sürekli sporcu veren bir kulüp olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu misyonda, bu vizyonda Eskişehir’de yaşayan herkesin bir sorumluluğunun olduğunu, üstüne düşen bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de naçizane sağlık alanında Eskişehir’deki bütün amatör sporlara destek veriyoruz ve bugün de bunu bize kulübümüzün, yönetimimizin sağladığı imkanlarla taçlandırma imkanı buldu. Eskişehirspor’a da sponsor olmanın kıvancını yaşıyoruz. İnşallah hep beraber Eskişehirspor’un layık olduğu yerlerde başarılı olduğu günleri göreceğiz.”