Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu

Uzun süredir birçok isim ile görüşmelere devam eden Eskişehirspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Bugün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan imza töreni ile, Fuat Çapa Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü oldu. 1+1 yıllık sözleşemeye imza atan Çapa, Eskişehirspor’u Süper Lig’e çıkarabilmek için çalışacak.

Gerçekleştirilen imza törenine Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve yöneticiler katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan Halil Ünal, "Aslında bugünü tarihi bir gün olarak ilan ediyorum. Çünkü küllerinden yeniden doğacak bir Eskişehirspor var. Sevgili Fuat Çapa hocamla günlerdir konuşuyoruz. Yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde bir yol haritası çizdik. Şampiyonluğun dışına çıkmayacak bir plan ortaya koyduk. Bulunmuş olduğumuz TFF 1. Lig’de korkulan kadroyu oluşturmak için bugün buradayız. Ama bu şampiyonluklar zor ve meşekkatli yollar. Bunun için güç birliğine ve herkesin desteğine ihtiyacımız var. Eskişehirspor bunu başarabilir.

Biz inandık, sizler de inanın ve sahip çıkın. Bugün teknik direktörümüz ile 1+1 yıllık sözleşemeye imza atacağız. Bugün hoca buraya para için gelmedi. Kendisi de söyleyecek ama biz emekleri karşılıksız bırakmayız. Bunun en büyük bir ödülü de şampiyonluk olacaktır. Herkes transferleri merak ediyor. Yarından itibaren de inşallah transferlerimiz başlayacak. Bir çok kişiyle görüşme yaptık. Aklımızdaki kadro ile bu ligde şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Bu ligde çok takılmadan çat çat yürüyecek bir kadro oluşturacağız. Bunun için tabii gelirlerinizin ve desteklerinizin artması gerekiyor" dedi.

"Bu şehrin layık olduğu Süper Lig’e inşallah hep birlikte çıkacağız"

Ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Fuat Çapa ise, "Hedefimiz çok net olsa da görevimiz çok zor. Ama şunu bilmeliyiz; sizler ne kadar Eskişehirli iseniz, bende o kadar Eskişehirliyim. Bütün fedekarlıkları yapmak için geldik. Hedefe nasıl gidebiliriz onu konuştuk. Bugüne kadar Es-Es gönlümüzde vardı, artık boynumuzda olacak. Kadro ile ilgili kimse endişe etmesin. 2 yıl önce bu takım yeniden kuruldu. Çok deneyimli bir yönetim var. Bu ligi biliyoruz ve nasıl oynandığını da çok iyi biliyoruz. Sizlerinde de nasıl bir futbol beklediğini biliyoruz. Bu beklentileri gerçekleştirmek için en kısa zamanda işe başlayacağız. Tabii inişli çıkışlı zamanlarımız olacak. İyiyken herkes oradaysa, zor günlerimizde de orada olmalı. Türkiye’de konuşulan 3-4 takım varsa, birisi Eskişehirspor. Burayı daha iyi anlatmamız lazım. Bugüne kadar yaşanmış bazı sıkıntıları aşabileceğimiz ve bu şehrin layık olduğu Süper Lig’e inşallah hep birlikte çıkacağız" diye konuştu.

"Adetten çok kaliteli oyuncu önemli"

Yapılacak transfer sayısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çapa, "Geçtiğimiz sezondan direk oynayan 3 arkadaşımız var. Burada 1,5 sezondur yaşananları herkes biliyor. Özellikle Göztepe maçı çok hasar açtı. Şu anda transfer sayısı olarak size 15-20 diyebilirim. Ama bu çok önemli değil çünkü adetten çok kaliteli oyuncu önemli. İsimleri belirledik, başkanımız görüşmelerini sürdürüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bizlere kazandırır" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Fuat Çapa 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.