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11 Temmuz 2017 12:17

ESKÜDER 6. Geleneksel Yayla Şenliği’ne katıldı

Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER), Asarcıklılar Kültür Sosyal Dayanışma Derneğinin Hisarcık köyünde düzenlediği 6.

ESKÜDER 6. Geleneksel Yayla Şenliği’ne katıldı

11 Temmuz 2017 12:17

Geleneksel Yayla Şenliğine Eskişehir folkloru ve sanatçıları ile katılarak renk kattı.


ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Derneğimizin folklor ekibi, Bilecik’in Osmaneli ilçesi Hisarcık köyüne giderek 6. Geleneksel Yayla Şenliğine katıldık. Yayla şenliğinde, folklor ekibimiz, Eskişehir’in yöresel oyunlarını oynadılar ve sanatçılarımız da, yayla şenliğine birbirinden güzel oyunlar sergileyerek renk kattılar. Derneğimizin sanatçıları da, yayla şenliğinde Eskişehir türkü ve şarkılarını seslendirdiler” dedi.




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