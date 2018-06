Esnaf eski bayramları mumla arıyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala giyim mağazalarında da satışların artmasına yönelik beklentiler arttı. Bayram alışverişi hakkında görüşlerini aktaran Eskişehirli esnaflar, bu dönemde de satışların gerçekleştiğini ancak eski bayramlardaki yoğunluğun olmadığını dile getirdiler. Esnaflar, buna ek olarak arife günü ciddi bir hareketliliğin yaşanabileceğini de sözlerine eklediler.

"Eski bayramlar gibi desek yalan olur"

Eskişehir’de giyim mağazası işleten Mehmet Cerenciler, doların yükselişinin bayram alışverişlerini de etkilediğini dile getirerek, "Mal alımında doların yükselişi biraz bizi etkiledi. Ama şu an işler iyi çok şükür yani beklediğimizden daha fazla iş yapıyoruz. Eski bayramlar gibi desek, yalan olur. Eskiden bayrama 15 gün kala iş yapıyorduk. Şu an 1 hafta kala, 8 gün kala iş yapıyoruz. Bu geleneksel bir şey, bayrama bir gün kala, iki gün kala özellikle arefe günü işler daha yoğun oluyor. Biliyorsunuz bizim milletimiz her şeyi son dakikaya bırakıyor. Şimdi eskiden bir kot almak meseleydi. Bir ayakkabı almak meseleydi. Yani çok paraydı. Şu an yani adam her gün alıyor. Çünkü bir tişört 5 lira, 10 lira, 15 lira; bir ayakkabı 20 lira, 25 lira. Adam bayramı beklemeden alıyor. Çünkü insanların alım gücü yükseldi" şeklinde konuştu.

"İşler biraz yavaş"

Ayakkabı mağazası işleten Erol Gül, satışların eski bayramlara kıyasla düşük olduğunu aktararak, "Eski bayramlara göre çok ilgi yok ama yine de çok şükür. Biz 33 yıllık esnafız. Şükür ediyoruz. Ama işler biraz yavaş tabii. Eski bayramlara göre biraz daha yavaş. Alışveriş biraz tabii düştü. Her an, her zaman alışveriş yapma imkanı olduğu için. Bir de gezerken bile alma imkanı var artık insanların. Bayramda az da olsa iş oluyor. Biz bayramın ikinci ve üçüncü günleri açıyoruz. Öğlenden sonra açıyoruz. İş oluyor genelde, turistler geldiği için onlara satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eski bayramlar yok"

Eskişehir’de bir giyim mağazasını işleten Rahim Taşkın da siparişle ürün sattıklarını belirterek, "Bizim işlerimiz iyi, siparişle çalıştığımız için insanlar hazır bulamadığı için bize geliyorlar. Biz işimizden memnunuz. Ama eski bayramlar yok. Eskiden bayramlar daha hareketli oluyordu. Yani eski hareketlilik yok tabii ki" dedi.

"Şimdi artık bayramlar çoğaldı"

Eskişehir’de uzun yıllardır ayakkabı mağazası işleten Ekrem Kıyak da bayram alışverişlerinde geçmiş senelerin daha yoğun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ticaretimiz orta halli fena değil, bayram arası olduğu için biraz hareketlenme var. Ama eskiden vatandaş, mesela bir kız çocuğu olduğu zaman alışveriş yapıyordu. Artık şimdi ihtiyacı olduğu zaman yapıyor. Artık eski ticaretlerde biraz değişiklik oldu. Sistemlerde değişiklikler var. Eskiden bayramlara karşı ilgi daha fazlaydı. Şimdi artık bayram çoğaldı yani bir Anneler Günü var mesela. Ticaret oluyor da bu zamana yayıldı. Eskiden adam bayramda çoluk çocuğunu toplayıp geliyordu. Hepsini giydiriyordu. Arife günü tabii yoğunluk oluyor. Ama artık halk da biraz bilinçli, dükkanlar ahım şahım, tıka basa olmuyor ama oluyor tabii muhakkak bir farkı oluyor. Bayramların bir özelliği var."