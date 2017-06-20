Esnafta bayram bereketi

Ramazan Bayramı hareketliliği uzun süredir durgunluk yaşayan esnafı mutlu etti. Eskişehir’de mağazaları tek tek gezen vatandaşlar bütçesine uygun olan bayramlık alışverişini yapıyor. Esnaflar satışlardan memnun olduklarını dile getirirken vatandaşlar da, fiyatların uygun olmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Yunus Emre Halk Çarşısı Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Dernek Başkanı ve esnaf Fevzi Beysel, Ramazan Bayramı yaklaştıkça esnafın işlerinin daha iyi olduğunu söyledi. Cumartesi gününden itibaren hareketliliğin artmaya başladığını belirten Beysel, “Ramazanın ortasına kadar giyim ve ayakkabı esnafının işlerin durgun olur. Ondan sonra yavaş yavaş işler hızlanır. Bayrama yaklaştıkça yoğunluk iyice artar. Vatandaşlarımızda bizleri tercih ediyor. Memnunuz. Bayramda umduğumuzu buluyoruz. Bayrama son 2-3 gün kala daha da yoğun olur, vatandaşın taleplerine yetişmekte zorlanırız” ifadelerini kullandı.

Fiyatların toptan bazda arttığını, ama kendilerinin zam yapmadığını söyleyen Beysel, “Bizim alışlarımız, maliyetlerimiz arttı ama bunu vatandaşa yansıtamıyoruz. İnsanların alım gücü çok az, onların yanında olalım istiyoruz. Kendi karımızdan veriyoruz artık. Zam yapma şansımız çok zor oluyor. Yeni sezon ürünlerde 2-3 kere zam oluyor ama bizler de vatandaşa yansıtmamaya gayret ediyoruz” dedi.

“Vatandaş öncelikle çocuklarına bayramlık alıyor”

Vatandaşlar öncelikle çocuklarına bayramlık almayı tercih ettiğini ifade eden Beysel, “Erkekler kendilerinden fedakarlık ederek ilk önce çocuklarına, ardından eşlerine bayramlık alıyor. İmkan kalırsa en son kendilerine bir şeyler almaya çalışıyor. Kendi işim olan ayakkabı sektöründe işler iyi gidiyor. Özellikle çocuk gurubu daha fazla iş yapıyor” diye konuştu.

“Bu sene daha hareketli geçiyor”

Halk çarşısında konfeksiyon ürünleri satışı yapan Şevki Çekiç, “Ramazanın ilk haftaları bizim işlerde genel bir durgunluk oluyor. İnsanlar kıyafet yerine gıda ürünleri alıyor. Bayram yaklaştıkça bizim işlerde artıyor. Şuan normalin biraz üstünde, son günlerde işler iyice artar. Bu sene geçen seneye göre biraz daha hareketli görünüyor” şeklinde konuştu.

Çarşı esnaflarından Mehmet Dindar, “Daha çok kadınlara yönelik çalıştığımız için işlerimiz çok yoğun. Vatandaşların taleplerine yetişmekte zorlanıyor. Bayram bereketli geçecek inşallah” dedi.

Halk çarşısına sürekli geldiğini anlatan Ramazan Kara, “Kalite olarak da ve fiyat olarak da halk çarşısından memnunum. Bayramın son günlerine bırakmadan hem kendimin hem de eşimin bayram alışverişini yaptık” diye belirtti.