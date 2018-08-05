ESO Başkanı Kesikbaş, TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu’nda

Daha önce 16 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 74. Genel Kurulunda Sanayi Odaları Konseyi üyeliğine seçilen Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş TOBB’un Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu’na yer alacak. Ekonomi çevreleri tarafından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çok önemsediği belirtilen ve Türk ekonomisi için stratejiler belirleyici bir yapıda olan Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu’nda ESO Başkanı Kesikbaş da görev yapacak. Kurul, TOBB’daki birim ve kurullar arasında veya diğer kurumlarla etkin koordinasyon içinde başkanlık faaliyetlerinin planlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.