ESO Başkanı Kesikbaş’tan 15 Temmuz mesajı

yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında 15 Temmuz’un Türkiye için milat olduğunu belirten Kesikbaş "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez anlayışının kalıcı olarak tescillendiği 15 Temmuz, ülkemiz için milat olmuştur. 15 Temmuz’da, ülkemiz demokrasisinin hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacağı en net şekilde ortaya konmuştur. Ülkemizi tarihinde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına hedefini güdenlere Türk halkı dik durarak canı pahasına devletine sahip çıkmıştır. Verilen bu en anlamlı mücadelede 250 vatandaşımız şehit ve 2 bin 301 vatandaşımız da gazi oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.