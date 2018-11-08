ESO Başkanı Kesikbaş'tan öğrencilere tavsiye

ETÜ ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi işbirliğinde sektörel işbirliği olanakları ve bu konuda yapılabilecekler mercek altına alındı. Bu kapsamda ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Endüstriyel Tasarım Bölümü'nün Mesleki İlişkiler ve Proje Yönetimi dersine katıldı. Bölüm öğrencilerine çeşitli tavsiyelerde bulunan ESO Başkanı Eskişehir'deki tasarım endüstrisi konusunda potansiyelini arttırmak için yapılabileceklerin ortak akıl ve işbirliği ile çözülebileceğine dikkat çekti. Eskişehir'in tasarım vadisi haline getirilmesi gerektiğinin altını çizen Kesikbaş, "Herkesin bir fikri ya da girişim düşüncesi var ve bunun ederi 20 dolar. Bunun ön çalışmalarını, market analizlerini, fizibilitesini yapmadığınız sürece ve yine donanımlı bir şekilde sanayiye gelmediğiniz sürece onun değeri o kadar olacaktır. Ama işin içine tasarımı da katıp realize ederek hayata geçirirseniz hem kendinize hem de ülkemize katkı olacaktır. Bu sefer değerini siz belirleyeceksiniz. Ayrıca el birliği ile Eskişehir'i mutlaka tasarımın vadisi haline getirmeliyiz. Şehrimiz tasarımda ilk sırada olmalı" dedi.

Ders sonrasında ESO Başkanı Kesikbaş ve ESO Yönetim Kurulu üyeleri fakültede incelemelerde bulundu.