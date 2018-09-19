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ESO fuarında sanayiciler bir araya geldi

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) sanayicilerin birbirleri daha çok tanımasına ve birlikte iş yapma kültürünün gelişmesine yönelik gerçekleştirilen fuarların ikincisi gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) sanayicilerin birbirleri daha çok tanımasına ve birlikte iş yapma kültürünün gelişmesine yönelik gerçekleştirilen fuarların ikincisi gerçekleştirildi.


ESO'nun 13'üncü meslek grubunu oluşturan ve metalden mamul ürünler üreten sanayiciler fuarda bir araya geldi. ESO hizmet binasında yapılan fuarın açılışında konuşan Başkan Celalettin Kesikbaş, “Eskişehirli sanayiciler birbirlerinin ne yaptığını daha yakından tanısın, iş yükümüzü paylaşalım ve iş yapabilme kültürümüzü geliştirmek için buradayız. Her meslek grubuna yönelik olan fuarlarımız yılbaşına kadar her çarşamba düzenlenecek. Sizler de kendiniz katılımcı olmasanız bile lütfen gelin görün. Geçen hafta 500 üzerinde ziyaretçi ağırladık. Güzel sözleşmelerin yapıldığına şahit olduk” dedi.



İthal ürünlere son


Aralık ayının ilk haftası yerli malı haftası olduğunu hatırlatan Kesikbaş, bu hafta içerisinde düzenlenecek fuarda sanayicilerin ithal ettiği ürünlerin sergileneceğini belirtti. ESO Başkanı, “Hedefimiz ithal edilen ürünleri yapabilecek yerli firmalarımızı belirlemek. İthal ürünleri yapabilecek kapasiteli firmalarımıza iş yükü kazandırmak. İstiyoruz ki paramız yurt içinde kalsın. Bu anlamda çalışmalar yapacağız” diye konuştu.



Sanayicinin hizmetindeyiz


13 Meslek Komitesi ve ESO Meclis Üyesi Bora Osmalı ise fuarın açılışında yaptığı konuşmada, “Hep beraber güzel işler başaralım istiyoruz. Gerçekleştirmek istediğiniz fikirleri meclise taşıyabilmeliyiz. En alttan en üste ne yapmak gerekiyorsa birlikte başarmalıyız. Hangi firma ne iş yapıyorsa destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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