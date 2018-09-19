ESO Kıbrıs gazisini ağırladı

Kıbrıs gazisi Fahir Demirci, ESO'nun fuarında sanayicilerle bir araya geldi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise gazi Demirciye, teşekkür plaketi taktim etti. ESO'da gerçekleşen buluşmada konuşan Celalettin Kesikbaş, “Bugün vatanımızda özgürce yaşamamızı, kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onlar birlik ve bütünlüğümüzün gururudur, onurudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Sayın Gazimiz Fahir Demirci, nezdinde gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz” dedi.

Gazi Fahir Demirci, ise “Başka Türkiye yok, ülkemize sahip çıkmak zorundayız” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.