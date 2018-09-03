ESO muhtarla işbirliği yapıp iş bulacak

Bu kapsamda ESO, 77 muhtara “Bu Sanayide İş Var” projesi hakkında bilgi vererek, proje afişleri ile 10 bine yakın öz geçmiş broşürü dağıttı. İş arayanları yüzlerce şirketin insan kaynaklarına tek bir öz geçmiş doldurarak ulaştıran ve ESO tarafından hayata geçirilen projede muhtarlar da yer alarak mahallelerinde iş arayanlara bu broşürleri ulaştıracak. Projenin işsizliğin azaltılmasına katkı ve ESO üyelerinin çalışan ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Daha önce 15 Temmuz’da alanlarda, sonra şehrimizin çeşitli noktalarında, şimdi de mahallerimizde insan kaynakları projemizi geliştiriyoruz. Mahalle muhtarlarımız bölgelerini iyi tanıdığından işsizlerimize iş kazanmasında bizlere yardımcı olacaklar. Diğer yandan sanayicimizin en çok ihtiyaç duyguyu alanlardan biri olan insan kaynağının sağlanması için çalışmalarımız sürüyor. Oluşturulan geniş bir öz geçmiş havuzunda bu CV’ler yer alacak” dedi.