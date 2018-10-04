ESO sanayiciye 23 milyonluk kredi imkanı sağladı

ESO'nun kendi öz kaynaklarını seferber ederek sağladığı yaklaşık 3 milyon liralık kredinin yanı sıra Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden alınan destekle rakam 23 milyon liraya ulaştı. ESO'dan yapılan açıklamada üyelerin finansman ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak için önemli bir kaynağın Eskişehir sanayisine kazandırıldığı ifade edildi. Yine Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında, sanayicilerin ülke sanayisine olan katkılarının mutlaka desteklenmesinin gerektiği ifade edildi. Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmaların olabileceği belirtilen açıklamada son dönemde ortaya çıkan durumun Türkiye, ekonomisi üzerinde oyunlar oynayanlara inat, güç birliğiyle ve beraberlikle aşılabileceği belirtildi. Bu noktada herkesin üzerine önemli görevler düştüğü aktarılarak, özellikle Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri'nin de sürece katkı sağlanması gerektiği vurgulandı. OSB'lerin çok büyük bütçeleri ve bankada mevduatları olduğu bir dönemde bölgede bulunan sanayicilerin elektrik, doğalgaz ve su gibi borçlarında kesintiye uğratılmadan yapılandırma yapılacabileceği ya da erteleme gibi seçeneklerin sanayiciler tarafından talep edildiğinin altı çizildi. Yapılabilecek her türlü katkının Türkiye'nin geleceği ve gelişimi için olduğu vurgulandı.