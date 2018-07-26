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26 Temmuz 2018 13:10

ESO üyeleri Kingfisher firması ile bir araya geldi

Başta Türkiye olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Rusya gibi birçok Avrupa ülkesinde toplam bin 300 mağazası, 78 bin çalışanı, yıllık 11.

ESO üyeleri Kingfisher firması ile bir araya geldi

26 Temmuz 2018 13:10

7 milyar pound satışı ve haftalık 6 milyon müşterisi olan Kingfisher firması ESO üyeleri ile bir araya geldi.


ESO Meclis Salonunda gerçekleşen ikili iş görüşmelerinde, firmanın temel hedefinde satın almayı ortaklaştırma başlığı altında Türkiye’deki çalışma ofisi ile kendi markalarını oluşturmayı, tedarikçiler ile geliştirdiği ürünleri müşteriler ile buluşturmayı amaçlandığının üstünde duruldu. Toplantıda firmanın Türkiye ofisinin 2012 yılında kurulduğu ve 150 milyon dolarlık satın alma gerçekleştirildiği açıklandı.




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