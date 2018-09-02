ESO, üyelerine 1 milyon doların üstünde proje desteği sağladı

ESO üyesi ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara danışmanlıktan eğitime, kapasite artırımından ticaret heyeti organizasyonlarına kadar birçok destek sağlanacak. Üç yıl boyunca sürecek projenin bütçesi 1 milyon doların üzerinde olacak. Eskişehir ihracatının artırılması adına özel faaliyetlerin ESO tarafından tasarlanacağına dikkat çeken ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, projenin Ticaret Bakanlığı’nın URGE Destek Programı kapsamında yapılacağını ve yine farklı alanlarda 3 URGE Projesinin de çalışmalarının sürdüğünün bilgisini paylaştı. Projenin Eskişehir’deki ihracat seferberliğinin önemli adımlarından biri olduğunu söyleyen ve proje hakkında bilgi veren ESO Başkanı Kesikbaş, “İlk günden bu yana Eskişehir sanayisini ihracat ile büyüteceğiz diyoruz. ‘Eskişehir Yapı Malzemeleri Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi’ projemiz ile ciddi bir adım attık” dedi.

“Daha çok ihracatçı firma”

Kısa süre içinde uygulamaya geçirilecek proje ile yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren katılımcı firmaların arasında bugüne kadar hiç ihracat yapmamış olanların ihracata başlayacaklarını ifade eden Kesikbaş, “İhracatçı firmalarımız ise ihracat kapasitelerini artırılarak ekonomiye daha çok katkıda bulunacaklar. Eskişehir’de yapı malzemeleri sektöründe işbirliğinin ve ihracat kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, yeni ve katma değerli ürünlere geçiş de projenin ana amaçları arasında yer almakta. İhtiyaç analizleri, eğitimler, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, ticaret ve alım heyetleri, özel danışmanlık gibi birçok destek kalemi katılımcı üyelerimize sağlanacak. Proje kapsamında firmalarımıza sunulacak eğitim, danışmanlık ve yurt dışı organizasyon hizmetleriyle sektördeki firmaların toplam ihracat tutarlarının, ihraç edilen ürünlerin çeşitliğinin ve katma değerinin en az yüzde 10 oranında artırılması hedeflenmekte. Üç yıl boyunca uygulanacak olan projenin bütçesinin ise 1 milyon doları aşması bekleniyor. Projenin koordinatörlüğünü ise ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk yapacak” açıklamasında bulundu.

“Sektör dünyaya açılıyor”

Ülkemizin 2023 yılı hedefi olan 500 milyar dolar ihracat planında yapı malzemeleri sektörünün önemli bir paya sahip olacağının vurgulayan ESO Başkanı Kesikbaş, özellikle inşaat sektöründe ciddi bir gelişim kaydeden ülkemizin elde ettiği üretim kabiliyetini dünyanın farklı lokasyonlarında da kullanabileceğini işaret etti. Eskişehir sanayisini geliştirme yaklaşımıyla projelerini hazırladıklarını hatırlatan Kesikbaş, “Odamızın projesi, yapı malzemeleri sektörü içinde birbirini tamamlayan ürünler üreten üyelerimizi bir araya getirecek. Bütüncül bir kümelenme yaklaşımıyla projemiz hem bölgemizin hem de ülkemizin ihracat performansına katkıda bulunulacak” şeklinde konuştu.