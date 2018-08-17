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17 Ağustos 2018 10:01

ESO üyesi firmalar akaryakıt masraflarını Sodexo Fuel Pass ile azaltacak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ortak Satın Alma Platformu ile Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.

ESO üyesi firmalar akaryakıt masraflarını Sodexo Fuel Pass ile azaltacak

17 Ağustos 2018 10:01

Ş. önemli bir işbirliğine imza attı.


İşbirliği kapsamında Sodexo Fuel Pass akaryakıt harcama yönetimi hizmetini tercih eden ESO üyesi firmalar, akaryakıtlarını piyasa fiyatlarına göre daha uygun bir fiyatla alabilecekler. İster 1 ister bin adet şirket aracı olan tüm ESO üyesi firmalar, Sodexo Fuel Pass hizmetinden yararlanabilecek. Firmaların en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıt harcamalarını Sodexo Fuel Pass ile yöneten ESO üyesi firmalar hem karlı çıkacak hem de şirket araçlarının akaryakıt harcamalarını kolay ve verimli bir şekilde yönetme imkanı sağlayacak.


ESO Ortak Satın Alma Platformu ve Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan protokol sonrası konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin, “Üyelerimizin menfaatine olan böyle bir anlaşma yapmaktan dolayı mutluyuz. ESO Üyeleri, Sodexo Fuel Pass müşterisi olarak işbirliği kapsamında belirlenen indirim oranından faydalanabilecek. Bu sayede işletmelerimiz için önemli bir maliyet kalemi olan akaryakıttan avantaj sağlamış olacaklar. Burada Sodexo firmasına da teşekkür ediyoruz. Eskişehir Sanayi Odası olarak yaptığımız faaliyetler ve anlaşmalar ile üyelerimize faydalı olacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.




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