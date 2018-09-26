ESO ve BTSO işbirliği protokolü imzalandı

Protokol ile birlikte stratejik işbirlikleri sağlanacak. Toplantıya, BTSO ve ESO Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

BTSO'da imzalanan protokolle ilgili konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, BTSO ve ESO arasındaki işbirliği protokolün iki bölgeye de güç katacağını ifade etti. Kesikbaş, "Bizler aynı bölgenin iş insanlarıyız. BTSO'nun üyelerine yönelik model çalışmaları var. Bu projelerden bizler de faydalanmak istiyoruz. Stratejik işbirliğimiz bu protokolle birlikte çok daha hızlı şekilde ilerleyecektir. Eskişehir ve Bursa'nın yakın zamanda birlikte çok güzel projelere imza atacağına inanıyorum” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, Türkiye'nin zenginlik merkezi olan Marmara Havzası'nda İstanbul Sanayi Odası ile başlattıkları stratejik işbirliklerine ESO ile birlikte yeni bir boyut kazandırmak için bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Burkay, bor madeninin ekonomiye kazandırılmasından ‘Tasarım ve İnovasyon Baharı' etkinliklerine kadar birçok önemli projede işbirliği yaptıkları Eskişehir ile uzay havacılık, savunma ve raylı sistemler gibi stratejik alanlarda da yeni bir ortaklık anlaşmasına imza attıklarını kaydetti. Protokolle birlikte oluşacak yüksek teknoloji çalışma grubu ile ortak aksiyon planlarını belirleyeceklerini kaydeden Burkay, “ESO Başkanımız Celalettin Kesikbaş'ın seçim döneminde de zikrettiği bir işbirliği modeliyle Bursa'mızı ve Eskişehir'imizi ülke hedeflerimize yön veren güçlü kuruluşlarımızın kümelendiği bir birliktelikle geleceğe taşıyacağız. İşbirliği protokolümüz kapsamında ayrıca mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda MESYEB ile elde ettiğimiz tecrübelerden Eskişehir gibi yüksek potansiyele sahip bir şehrimizin de faydalanmasını amaçlıyoruz. İşbirliği protokolünün Eskişehir ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve ESO Meclis Başkanı Süha Özbay işbirliği protokolüne imza attı.