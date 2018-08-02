ESO ve KOSGEB birlikte sahaya iniyor

Grup Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısında, devletin sağladığı desteklerden daha çok sanayicinin faydalanması için çalışmalar yapılacağı açıklandı.

Bu noktada atılacak adımlardan ilkinin KOSGEB ile olacağını açıklayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “KOSGEB ile anlaşma içerisindeyiz. Odamız tarafından üyelerimize yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde bundan sonra KOSGEB’den de uzmanlar olacak. Sanayicilerimize KOSGEB desteklerinden bahsedecekler. Ayrıca Odamız içerisinde de bir iletişim ofisi açma düşüncemiz var. Yani ESO ve KOSGEB sahada daha çok olacak” dedi.

Göreve geldikleri 3 aylık süre içerisinde ESO’nun üyeleriyle yoğun bir iletişim içine geçtiğini anlatan Kesikbaş, Sanayi Odası’na her sanayicinin gönül ferahlığı ile gelebilmesini ve sorunlarına çözüm için hareket ettiklerini belirtti. Kesikbaş, “Rakamlar gösteriyor ki son 3 ay içinde odamıza 3 bin 500 sanayici girip çıktı. Kişisel diyaloglarımızın yanı sıra kurumsal olarak da daha fazla diyalog içinde olalım istedik ve daha fazla fayda sağlamaya odaklandık” diye konuştu.

7. Grup Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısında sanayicilere hitaben konuşan KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz da kurum olarak daha interaktif bir yapıda hareket etmeye başladıklarının altını çizdi. Yaptığı değerlendirmede Yılmaz, “Sizlerle nasıl iletişim halinde oluruz, nasıl fayda sağlarız” diyen Yılmaz, “KOSGEB destekleri hakkında sizleri nasıl bilgilendirebiliriz bunların arayışı içerisinde olacağız. Projeksiyonumuzda daha çok sanayi ve sanayicimiz bilgilendirmek olacak. Desteklerimiz hakkında uzman arkadaşlarımız sizleri ESO personelleri ile birlikte ziyaret edecekler. Her firmanın yararlanabildiği destekler aynı olmayabiliyor, firmanızın alabileceği destekler hakkında gerekli bilgileri verecekler” açıklamasında bulundu.

Bundan sonra sanayicilerle daha hızlı iletişim halinde olacaklarına dikkat çeken Yılmaz, “Buradan duyuralım, artık sizlerin işleri daha da hızlı bir şekilde yapılacak. Yapamayacağımız işlemlerin takibini bırakıp sizleri habersiz bırakmayacağız. İşleminiz olumsuz bile sonuçlansa KOSGEB tarafından firmanıza anında geri dönüş sağlanacak. Önceliğiniz gelip problemi bizimle konuşup bir çözüm haritası çıkarabilelim istiyoruz” diye konuştu.

Yapılan değerlendirme konuşmalarından sonra toplantıya katılan sanayiciler konu hakkında çeşitli sorular sordu. Yılmaz ve KOSGEB uzmanları ise sorulara yanıt verdiler.