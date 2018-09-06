ESO, yeni işbirlikleri ve diyalog için İSO ile buluştu

İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleşen iki odanın ortak toplantısına yönetim kurulu başkanlarının yanı sıra ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, Başkan Yardımcıları Fatih Düş ve Sinan Özeçoğlu, Sayman Üye Recep Taşel, yönetim kurulu üyeleri Ömer Benli, Evren Şahin ve Gürhan Albayrak yer aldı. Toplantıya ayrıca İSO Başkan Yardımcıları Adnan Dalgakıran ve İrfan Özharamaratlı, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe, Kemal Akar, Bekir Yelken, Vehbi Canpolat ve Mustafa Tacir katıldı. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ziyarette görevleri süresince sanayiciler arasındaki her türlü işbirliklerinin artırılması için çalıştıklarını belirtirken “Güçlü sermayeler kadar entelektüel sermayeye de ihtiyacımız var. Şehrimizi daha ileriye taşımak için yeni işbirlikleri ve diyalog için çalışıyoruz. Diğer yandan şehrimizi büyük kentlere nasıl açılabilir, yeni yatırımcıları şehrimize nasıl kazandırabiliriz üzerine çalışıyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ziyarette güçlü bir sinerji oluşturma arzusundayız” şeklinde konuştu. Bu bağlamda bir eğitim programı başlattıklarını ve buna ilk olarak patronlardan başlayacaklarını anlatan Kesikbaş, ancak patronların zihniyetini dönüştürerek sanayinin geleceğine damga vurabileceklerini ifade ederken “İSO’nun birikimi çok değerli bu bağlamda bölgesel olarak pek çok işbirliği yapabiliriz. Birlikte bir sistematik oluşturarak çalışmalar yapılabilir” dedi.

"Bu dönemde iş ortaklıkları artmalı"

Güncel ekonomik gelişmeler ve sanayicinin gündemi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı görüşmede İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, öncelikli olarak dertleşmek ve müştereken nelerin yapılabileceğini konuşmak üzere bir araya geldiklerini vurguladı. ESO yönetimine ilk görev dönemleri için başarılar dileyen Bahçıvan, sanayici olarak üretmenin, iş oluşturmanın, ihracat yapmanın kendilerinin terk edemeyeceği bir ekonomik faaliyet olduğunu açıkladı. Yaşanan süreçte sanayicinin üzerine düşen yükün daha da büyük olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, “Bu dönemde iş ortaklığına, ortak akla ve bu tür istişare toplantılarına çok ihtiyaç duyulmakta. Başka toplantı ve projeler ile bu birliktelikleri artması gerekiyor. Türkiye için en olmazsa olmaz işi yapıyoruz ve her ortamda bunu anlatabilmeliyiz” dedi.