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25 Temmuz 2018 12:18

ESO yöneticileri Eskişehir milletvekilleri ile görüştü

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Eskişehir milletvekilleri ile Ankara’da bir araya geldi.

ESO yöneticileri Eskişehir milletvekilleri ile görüştü

25 Temmuz 2018 12:18


Ankara’da Eskişehir milletvekilleri ile bir araya gelen ESO Heyeti, AK Parti Milletvekilleri Harun Karacan, Prof. Dr. Nabi Avcı ile CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu’na yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. ESO heyeti, vekillerle değerlendirme toplantıları da gerçekleştirdi. Ankara’da yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, göreve geldikleri ilk günden bu yana ajandalarında olan ve şehrin acil olarak çözülmesi gereken sanayi ve mesleki eğitim ile ilgili konularını vekillerle değerlendirdiklerini belirtti.



"Daha güçlü bir Eskişehir"


Şehrin sanayisini ileriye taşıyacak, uluslararası alanda daha çok iş yapacak projeleri milletvekilleri ile paylaştıklarını dile getiren ESO Başkanı Kesikbaş, “Sanayicimiz ve ticaretle uğraşan iş adamlarımız arasında çok farklı siyasi görüşte insan var. Ama hepimizin ortak noktası şehrimize daha çok aş ve iş kazandırmak. Bu ortak payda işbirliklerini ve iletişimi arttıracak ve sanayisi daha güçlü bir Eskişehir’i hep birlikte oluşturacağız. Özellikle nitelikli ihracatı arttırmak, yeni pazarlara açılmak, daha çok istihdam sağlamak ve mesleki eğitim konusunda çözmemiz gerekenleri vekillerimize ilettik. Ancak bunları şehirde birlik ve beraberlik içinde başaracağız. Hangi parti olursa olsun vekiller bizim vekillerimiz ve sanayicimizle ne kadar çok bir araya gelirlerse sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi de o kadar kolay görecekler. Görüşmeler gösterdi ki vekillerimizle bu dönem daha çok iletişim ve mesai içerisinde olacağız. Bu şehrimiz ve sanayimiz için umut verici. İlerleyen günlerde yurt dışında olması nedeniyle görüşemediğimiz vekillerimiz Günay ve ziyaret esnasında grup konuşması yapan Çakırözer ile de görüşeceğiz” dedi.




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