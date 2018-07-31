ESO yönetiminden Eskişehirspor için en anlamlı destek

ESO Yönetim Kurulu üyeleri, odanın bütçesi dışından ortaklaşa satın aldıkları locayı dezavantajlı çocukların eğitim gördüğü SOMET Zihinsel Gelişim Derneğine bağışladı. ESO’da gerçekleşen bağış etkinliğinde konuşan SOMET Zihinsel Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, “Bu anlamlı davranışınız inşallah Türkiye’ye örnek olacaktır” dedi. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ise “Eskişehirspor için mücadele ettiğimiz bugünlerde bu davranışınız bizlere güç verdi ve çok farklı bir anlam kattı” ifadesini kullandı.

"Biz hepimiz Eskişehirsporluyuz"

Etkinlikte konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehirspor’a maddi manevi her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz bugünkü etkinlik bizler için çok özel oldu. Özel kılmak açısında da biraz da bu işin maneviyat kısmı bizi çok ilgilendiriyor. Ben hep şunu söylüyorum. Eskişehir hem zengin olmalı hem de gönlü zengin olmalı. Eskişehir’in bu gönlü zenginliğine katkı sağlamak için ben ve arkadaşlarımız örnek teşkil edecek bir davranışta bulunmak istedik. ESO olarak bir loca almak gibi tasarrufumuz yok. Ama ESO yönetimi olarak bir loca alacağız. Bu aldığımız locayı da SOMET’e hediye etmek istiyoruz. İnşallah bizim aldığımız bu locayı güzel bir şekilde kullanırlar. Buradaki genç arkadaşlarımız oraya gidip sosyalleşirler. Biz hepimiz Eskişehirsporluyuz. Normal koltuklardan da izleyebiliriz. Bizler için hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.

"Bu bir başlangıç olacak"

Söz konusu davranışın bir model olmasını istediklerini ifade eden Kesikbaş, “Bu model karşılığında da insanlar bu tip sosyal sorumluluk projelerinde bulunsunlar. Bu genç arkadaşlarımız da keyiflerince eğlensinler, aileleriyle mutlu olurlar. Bu bir başlangıç olacak. İnşallah diğer sanayici arkadaşlarımız da bunun devamını bir şekilde getiriyor olurlar” diye konuştu.

"Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum"

SOMET Zihinsel Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, bu anlamlı davranıştan dolayı ESO yönetimine teşekkür ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi;

“Bu davranışın Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum. Biz toplum tabanlı rehabilitasyon için çalışıyoruz. Toplum tabanlı rehabilitasyon, engellinin rehabilitasyonu ve toplumun engelliye karşı rehabilitasyonunu içerir. Şimdi böyle bir proje ile çalışan bir dernek olarak sizden çok güzel bir ödül aldık. Sayenizde bunun bir Türkiye modeli olmasını umut ediyoruz. Ben, zihinsel engelli çocuklar ve aileleri adına size teşekkür ediyorum. Bu herkesin aklına gelebilecek bir şey değil, gönül güzelliğinin göstergesi oldu. O bağlamda değerlendirmek lazım.”

"Mücadelemize çok farklı bir anlam kattı"

ESO’da geçekleşen etkinlikte değerlendirmede bulunan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, yapılanın kendileri için çok anlamalı bir hareket olduğunu belirtti. Eskişehirspor için mücadele ettikleri bugünlerde bu davranışın kendilerine güç verdiğini söyleyen Diri, “Mücadelemize çok farklı bir anlam kattı bu hareket. Umarım şehirdeki bütün iş adamları ve sanayicilere büyük bir örnek olur. Bizler de büyük Eskişehirspor taraftarları olarak size çok teşekkür ederiz. Çok anlamlı ve davamı gelebilecek bir hareket başladı. Bu hareketiniz örnek olup insanları teşvik edecek. Bizler bu bağlamda tekrar teşekkür ederiz Somet’teki kardeşlerimiz adına. Çünkü buradan tribüne gelen kardeşlerimiz var. Bu yapılan jest, hediye adını koymak çok zor. İnsanlara maddi boyutundan ziyade manevi boyutunu göstermiş oldunuz. Bu insanın ruhunu tamamen dolduracak bir hareket oldu” dedi.