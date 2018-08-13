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13 Ağustos 2018 15:02

ESO, Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturdu

Eskişehir Sanayi Odası, şehrin sanayisini ortak akılla ve vizyoner anlayışla geleceğe taşımak için ’Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturdu.

ESO, Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturdu

13 Ağustos 2018 15:02


Eskişehir iş dünyasının üreten güçlerini aynı platformda buluşturan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Her zaman söylediğimiz gibi birinci önceliğimiz hep Eskişehir ve sanayisi oldu. Ortak akılla gerçekleştireceğimiz makro projelerimiz için adımlar atmaya devam ediyoruz. Sanayimizin önemli üreticilerini aynı masa etrafında buluşturmak amacıyla oluşturduğumuz Yüksek İstişare Kurulumuz da hedeflerimize çok daha güçlü ve kararlıkla ilerlememize ışık tutacak” dedi.



"Zor bir sınavdan geçiyoruz"


Eskişehir Sanayi Odası’nın yönetim kuruluyla, meclisiyle, komiteleri ve konseyleriyle birlikte yüksek katma değer üreten bir sanayiyi oluşturmak için çalıştığının altını çizen Kesikbaş, “Ekonomimizin zor bir sınav geçirdiği şu günlerde birlik ve beraberliğe her şeyden çok ihtiyacımız var. Moral bozmadan ihracatı artırmak, şehrimiz sanayisini ileri taşımak için çözümler arıyoruz. Bu kapsamda Yüksek İstişare Kurulumuzu da oluşturduk. Birbirinden tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşan ESO Yüksek İstişare Kurulumuzun kıymetli üyelerine yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



"Eski başkanlarımızı ve meclis üyesi büyüklerimizi unutmuyoruz"


1 Kasım 2018 tarihinin Eskişehir Sanayi Odası’nın 50. kuruluş yılı olduğunu hatırlatan Kesikbaş, bu tarihin şehir için bir dönüm noktası olduğunu işaret etti. Bugüne kadar ESO için emeği geçenleri unutmayacaklarını söyleyen Kesikbaş, "Odamıza hizmet vermiş olan eski başkanlarımızı ve meclis üyesi büyüklerimizi unutmuyoruz. Onları, ESO Meclisi Onur Üyesi olarak onurlandıracağız. Odamıza yaptıkları katkılar bizim için daima değerli olacak" diye konuştu.


ESO Yüksek İstişare Kurulu’nda yer alacak isimler:


Celalettin Kesikbaş Başkanlığındaki ESO Yüksek İstişare Kurulu şu isimlerden oluştu; Cemalettin Sarar, Ali Korkmaz, Ekrem Bulur, Ertuğrul Tezgören, Can Mutlu Fatih Erkut, Selim Öğütür, Güven Terzioğlu, Mahir Sevinçli, Mehmet Akif Çağlayan, Mehmet N. Çengelli, Mehmet Raif Ziya, Mesut Yurtcan, Mustafa Işık, Mustafa Ünal, Recai Yardımcı, Volkan Şahlan ve Zeki Ertan.




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