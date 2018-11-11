ESO'da bilardo heyecanı sona erdi

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 96 sporcunun katıldığı ve 8 gün süren ESO 3 Bant Bilardo Kupası final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Eskişehir Bilardo Kulübü'nde oynanan turnuvanın final karşılaşması öncesi 10 Kasım olması nedeniyle saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yalçın Çalışkan ile Nejat Denkli arasında oynanan finalin kazananı ise Çalışkan oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi ve şehri daha da yakınlaştırmak için çalıştıklarını belirtti. Turnuvanın son maçına Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Fatih Düş ve Sinan Özeçoğlu, Türkiye Bilardo Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Hamit Akkaya, sporcular ve sporsevenler katıldı.

“Şehir ve sanayi etkileşimini arttırmak için sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz”

Eskişehir sanayisini geliştirmek ve daha iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarının altını çizen Kesikbaş, “Şehir ve sanayi etkileşimini de arttırmak için sosyal sorumluluk projelerine de çok önem veriyoruz. Bir hafta boyunca süren ve geleneksel hale getirmeyi planladığımız ESO 3 Bant Bilardo Turnuvası da bunlardan biri. Diğer yandan birçok sanayici dostumuz da bu sporla oldukça ilgili ve bu sayede onlarla olan iletişimimizi de geliştiriyoruz. Bilardonun zor olduğunu biliyordum ancak izledikçe ne kadar daha zor olduğunu gördük. Sporcularımızın eline ve beyninize sağlık. Hem el melekesi hem de sağlam bir irade ve kafa yapısı gerektiriyor. Muhteşem bir spormuş belki yakında ben de başlarım” dedi.

“2019 yılı ile birlikte Türk bilardosunda bambaşka bir dönem açılacak”

ESO 3 Bant Bilardo Kupası Ödül töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Türkiye'de bilardoya olan ilginin arttığını belirtti. Federasyon olarak özel turnuva şartname hazırladıklarını açıklayan Ercan, “Bu yıl sonuna kadar yetişecek ve 2019 yılı ile birlikte Türk bilardosunda bambaşka bir dönem açılacak. Şu an ana hatları ile sizlere ilk defa burada duyuruyorum ki önümüzdeki sene itibarıyla hem sporcusundan hem kamuoyuna kadar bambaşka bir dönem açılıyor. Şartname açıklandıktan sonra sizlere duyuracağım. 2019 yılından itibaren yeni döneme hazırlıklı olalım. Bu vesile ile turnuvaya katılan 96 sporcumuza teşekkür ediyorum. Dereceye giren arkadaşları ve özellikle şampiyon olan arkadaşı kutluyorum" diye konuştu.

“Bu yıl Eskişehir bilardosu için altın bir yıl oldu”

Törende konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Hamit Akkaya, bu yıl 9 müsabaka gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getireceğimiz ESO 3 Bant Bilardo Kupası aynı zamanda İl Temsilciliğimiz faaliyet programında bulunan 10 Kasım Atatürk kupası ile birleştirildi. Bu yıl Eskişehir bilardosu için altın bir yıl oldu. Bizlere bilardo sporunu tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra geçekleştirilen ödül töreninde sporculara kupaları ve altın ödülü verildi. Ayrıca karşılaşmayı izlemeye gelenler arasında yapılan kura çekiminde çeşitli hediyeler sporculara ve izleyenlere taktim edildi.