Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantısına çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.

İmar Barışı hakkında özellikle sanayicileri bilgilendirmek ve ESO’nun üzerine düşeni yapmak adına ortak bir toplantı yapıldığını söyleyen Başkan Celalettin Kesikbaş, “İmar Barışı toplantılarına ESO olarak başladık, biliyoruz ki diğer kuruluşlarda da aynı şekilde yapılacaktır. Hepimizin küçük büyük sıkıntıları var. Türkiye’de 13 milyon imara aykırı yapı var ve umuyoruz ki bu süreç hem Eskişehir adına hem Türkiye adına hayırlı olur, imar sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşur” dedi.

Sanayicilerin herhangi bir problemde kendilerine ve odaya ulaşması halinde gerekli yönlendirmeleri yapacaklarının altını çizen Kesikbaş, “Üzerimize düşeni yapacağız. Problemlerin çözüme noktası olarak faydalı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Kangren olmuş sorunların çözümü için önemli bir adım”

İmar Barışı sayesinde vatandaşla devletin helalleşmesi noktasında yolun açıldığını ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik de geçmişin biriken sorunlarına bir çözüm getirildiğini belirtti. Çelik, “Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla geleceğin şehirlerini inşa etmemizin de yolu açılmıştır. İmar barışıyla vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenmektedir” dedi.

İmar barışının sanayicileri de yakından ilgilendirdiğini anlatan Çelik, “Vatandaş kendi elindeki bu mülkünü ekonomik bir değer olarak gösterememekte, bankalardan kredi çekeceği zaman bir sanayici teminat olarak kendi fabrikasını gösterip kredi alamamaktadır. Bu şartlar altında 11.05.2018 tarihinde imara aykırı yapılardan kaynaklanan yıllardır kangren olmuş sorunların çözümü için önemli bir adım atılmış ve imar barışı hayata geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra toplantıya katılan sanayiciler, İl Müdürü Hikmet Çelik, Şube Müdürü Birol Acar, Şube Müdürü Murat Kayalı, Mimar Gökçe Koçar ve Mimar İpek Gülsoy’a konu hakkında sorular sorarak sorunlarına çözüm aradı.