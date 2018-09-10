ESO'da sektör buluşmaları başlıyor

Meslek Grubu içerisinde başlıyor.

Eskişehir'de 12 Eylül Çarşamba günü başlayacak fuar, ESO Hizmet Binasında yapılacak. ESO tarafından ilk defa gerçekleştirilecek “Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları” kapsamında ESO'nun 16 meslek komitesi üyesi sanayiciler farklı günlerde bir araya gelecek. Diğer yandan İstanbul, Ankara ve Eskişehir'e komşu şehirlerden firmalar da fuarlara davet edilerek Eskişehir'de üreten sanayicilerle buluşturulacak. ESO tarafından açıklanan fuar takvimine göre ise; 12 Eylül tarihinde ilk olarak 12. Meslek Komitesi fuarın başlangıcı gerçekleştirilecek. ESO üyesi firmaların birbirini daha iyi tanıması ve birbiri ile ticaretlerinin daha geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek olan fuarlar üç ay boyunca devam edecek.