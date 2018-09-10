İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESO'da sektör buluşmaları başlıyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) sektör fuarları, metal işleme sanayi alanında üretim yapan firmalarının yer aldığı 12.

Meslek Grubu içerisinde başlıyor.


Eskişehir'de 12 Eylül Çarşamba günü başlayacak fuar, ESO Hizmet Binasında yapılacak. ESO tarafından ilk defa gerçekleştirilecek “Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları” kapsamında ESO'nun 16 meslek komitesi üyesi sanayiciler farklı günlerde bir araya gelecek. Diğer yandan İstanbul, Ankara ve Eskişehir'e komşu şehirlerden firmalar da fuarlara davet edilerek Eskişehir'de üreten sanayicilerle buluşturulacak. ESO tarafından açıklanan fuar takvimine göre ise; 12 Eylül tarihinde ilk olarak 12. Meslek Komitesi fuarın başlangıcı gerçekleştirilecek. ESO üyesi firmaların birbirini daha iyi tanıması ve birbiri ile ticaretlerinin daha geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek olan fuarlar üç ay boyunca devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.