ESO’da ’Yaşam-Kent’ kuruluyor

Başkan Kesikbaş tarafından "İnsanların sadece zorunlu olarak çalışmaya geldiği bir alan değil aynı anda nitelikli zaman da geçirebileceği bir cazibe merkezi" düşüncesiyle Eskişehir’deki sanayicilerle paylaşılan proje, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak. Proje “Eskişehir Yaşam Parkı” adıyla Eskişehir OSB tarafından yapılacak. Daha önce Başkan Kesikbaş tarafından “Eskişehir Sanayi 2021” gazetesinde açıklanan ve Eskişehir OSB’nin en büyük ihtiyacı olarak anılan proje, bünyesinde ticari ve sosyal birimlerin yanı sıra kreş, konferans salonu, kongre merkezi ve müze gibi birimler de barındıracak.