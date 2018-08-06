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06 Ağustos 2018 13:20

ESO’da ’Yaşam-Kent’ kuruluyor

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından, seçimler öncesinde gündeme getirilen ve projelendirilen ’Yaşam-Kent’ hayata geçiriliyor.

ESO’da ’Yaşam-Kent’ kuruluyor

06 Ağustos 2018 13:20


Başkan Kesikbaş tarafından "İnsanların sadece zorunlu olarak çalışmaya geldiği bir alan değil aynı anda nitelikli zaman da geçirebileceği bir cazibe merkezi" düşüncesiyle Eskişehir’deki sanayicilerle paylaşılan proje, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak. Proje “Eskişehir Yaşam Parkı” adıyla Eskişehir OSB tarafından yapılacak. Daha önce Başkan Kesikbaş tarafından “Eskişehir Sanayi 2021” gazetesinde açıklanan ve Eskişehir OSB’nin en büyük ihtiyacı olarak anılan proje, bünyesinde ticari ve sosyal birimlerin yanı sıra kreş, konferans salonu, kongre merkezi ve müze gibi birimler de barındıracak.




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