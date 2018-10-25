ESO'dan ‘Anadolu Buluşmaları' paneli

Eskişehir Sanayi Odası'nda “Anadolu Buluşmaları” kapsamında panel düzenlendi.

Gerçekleştirilen panelde; ESO, Bloomberg HT ve QNB Finansbank işbirliği ile Türkiye'nin makroekonomik görünümü ve Eskişehir'deki yansımaları değerlendirildi. Etkinliğe; ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Bloomberg HT ekonomistleri Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve Gökhan Şen ile QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan katıldı. ESO Meclis Salonunda gerçekleştirilen panelin ana maddelerini; dünya ekonomisi, ülkelerin borçlanma seviyeleri, enflasyon, kredi mevduatları ve Eskişehir ekonomisi oluşturdu.

Panelin açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ekonomideki iniş çıkışların sanayiciler tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti. Değerlendirmelerinde piyasada yaşananlara da değinen Kesikbaş, sanayicilerin nasıl bir yol izlemeleri, neler yapmaları gerektiğine yönelik ise şunları söyledi;

“Finansal olarak sıkıntıları atlatmak kolay değil, biz neler yapabiliriz diye baktığımızda satın almayı tekrar gözden geçiriyoruz, 3 senede değil 10 senede bir araba değiştireceğiz diyoruz. Lüks tüketim artık bizler için yok diyeceğiz. Bunların dışında finansal yazarlık ve dijital okuryazarlığın üzerine düşmemiz gerekiyor. Satışlarımızı artırmamız gerekiyor bunun için de mutlaka ihracat yapılması gerekiyor. İhracata çıkınca dünya ile rekabete giriyoruz, rekabet için de ithal ürünlerin maliyetlerini yakalamak gerekiyor. İhracatımızı artırmamız için, Ar-Ge'li, inovasyonlu, niş ürün yapacağız diyeceğiz. Bankalardan bize fayda olamayacak bir dönemden geçiyoruz. Marka anlamında teşviklerde sıkıntı yaşıyoruz. Devletin elbette ki teşvikleri var ama bizlerin çok fazla kullandığımızı söyleyemem. Demem o ki, ihracattan başka hiç bir çözüm yok.”

“Mutlaka ihracat yapılması gerekiyor”

Ekonomideki dalgalanmalardan ihracatla aşılabileceğinin altını çizen Kesikbaş, “Satışlarımızı artırmamız, bunun için de mutlaka ki ihracat yapılması gerekiyor. İhracata çıkınca dünya ile rekabete giriyoruz, rekabet için de ithal ürünlerin maliyetlerini yakalamak gerekiyor. İhracatımızı artırmamız için, Ar-Ge ve inovasyonla niş ürün yapmak zorundayız” dedi.

“Geçen yıl dünya ekonomisi büyüdü”

Sanayicilerin stratejilerine yön vermenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade den Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Türkiye ile Avrupa arasındaki açığı kapatmaya çalışıyoruz. Kolay değil elbette ki, piyasa düştü ve bu şekilde bir iki sene kadar hafif yavaşlama olacağı yönünde tahminler var. Geçen yıl 2009'dan sonra Dünya ekonomisi en iyi büyüme oranını gösterdi. Bu yılın başından itibaren büyümenin iyi olması bizim ihracatımız yoluyla büyümemize ve sıcak para akışında katkı sağladı. Bu yılın başından itibaren gelen sinyallere göre Avrupa, özellikle; İngiltere, Japonya genelde sıkıntı içinde ve yavaşlama sinyalleri veriyor. ABD ciddi vergi indirimleri yapmaya başladı. Fakat son aylarda görülen şu ki; ABD ayrışma projesi ile iyi gidiyor, dünyanın kalanında yavaşlama görüyorduk. ABD borsalarında da ciddi inişler var, dünyadaki yavaşlama ABD'yi de aşağıya çekecek gibi duruyor ama tabi ki kesin konuşamayız.” diye konuştu.

“Gerçekçi olmak durumundayız”

Ekonomi yönetimi ve gelecekte yaşanabilecek senaryolar hakkında konuşan QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, “Ekonomi yönetimi nasıl görüyor, senaryo olarak bakacak olursak, yüzde 7 olan büyüme 2'lere, istihdam yüzde 12'lere düşebilir diyoruz. Rakamlar çok önemli değil ama ekonomi yavaşlayabilir. Bu yüzden gerçekçi olmak durumundayız. Reel sektörde direkt etkilenecek alanlar olabilir. Ancak bu dengelenmeyi iyi şekilde atlatmak gerekiyor. 2019 yılında biraz daha düzelen piyasa imajını göz önüne alacak olursak, kredi vermemiz ve dolayısı ile sıkıntılı gördüğümüz kredilerin azalmasını sağlamamız gerekiyor” diye aktardı.