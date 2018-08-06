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06 Ağustos 2018 13:54

ESO’dan İl Milli Eğitim’e ziyaret

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’i ziyaret etti.

ESO’dan İl Milli Eğitim’e ziyaret

06 Ağustos 2018 13:54


Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyaretin ana gündem maddesi mesleki eğitim ve bu konuda yapılacak projeler oldu. Ziyarette Eskişehir’in eğitim durumu ve özellikle mesleki eğitim alanındaki yapısı hakkında bilgiler veren Necmi Özen, “İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanların yetiştirilmesini amaçlayan mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda Eskişehir Sanayi Odası’nın çalışmalarını izliyoruz. Bu konuda kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.


ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Eskişehir’de mesleki eğitimin geliştirilmesinin olmazsa olmazları arasında olduğuna vurgu yaptı. Şehri ileriye taşıyacak konuların başında mesleki eğitim geldiğinin altını çizen Kesikbaş, bu konuda her türlü destek ve yardıma hazır olduklarını ve yapılacak proje ve protokolde paydaş olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.




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