ESO'dan önemli protokol

ESO tarafından kurulacak ve çalışmalarına başlanan Mesleki Eğitim Merkezi için mutabakat metni imzalandı.

Mutabakat ile Eskişehir sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan olan CNC, Endüstriyel Otomasyon, Kaynak Teknolojileri ve Endüstriyel Tasarım konularında bölge gereksinimlerini karşılayabilecek, modern ve işlevsel bir merkez kurulacak. BEBKA'nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Merkezin mutabakat toplantısına Eskişehir Valiliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir İŞKUR katıldı. ESO liderliğinde yürütülecek projeye ortak olarak katılacaklarını beyan eden kurumlar mutabakat metnini imza altına aldı.

Sanayiciler belirleyecek

Projeyle daha önce ESO tarafından yine AB ve BEBKA destekleriyle kurulan CNC, Endüstriyel Otomasyon, Kaynak Teknolojileri Eğitim Merkezleri endüstriyel ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak bölgedeki sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek. Kurulacak yeni merkez metal ve plastik işleme alanında faaliyet gösteren üreticilerin tamamına hizmet verebilecek kabiliyete sahip olacak.

Nitelikli işgücü

Bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin uluslararası rekabet güçlerini arttırmak için en ciddi sorunların başında gelen kalifiyeli eleman ihtiyacının karşılanması için ESO tarafından kurgulanan merkez, aynı zamanda üretimde kalite ve verimliliğin yükseltilmesini sağlayacak. Merkezin en önemli özelliği ise kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde engelli ve kadın istihdamı ile çocukların teknolojiye özendirilmesi konularında Eskişehir'de önemli bir açığın kapatması olacak. Merkez dahilinde ayrıca girişimcilik, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme, insan kaynakları ve istihdam gibi alanlarda hizmetler de verilecek.