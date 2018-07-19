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19 Temmuz 2018 15:19

ESO’dan Tarık Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir KOSGEB İl Müdürü olarak atanan Tarık Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ESO’dan Tarık Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti

19 Temmuz 2018 15:19


Gerçekleştirilen ziyarette KOSGEB’in önemli görevler üstlendiğini belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “KOSGEB, KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek önemli destekler sağlıyor. Diğer yandan sanayimizi ve şehrimizi yakından tanıyan Tarık beyin bu göreve gelmesi de bizler için önemli bir kazanımdır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.


Eskişehir KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ise, ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, işbirliği ve uyum içinde çalışarak, daha çok işletmenin KOSGEB imkânlarından faydalanması için mesai harcayacaklarını ifade etti.




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