ESO’dan üyelerin çalışan ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni proje

“Bu Sanayide İş Var” sloganı ile başlayan proje kapsamında insan kaynakları veri tabanı oluşturuldu. Basılı form ya da internet üzerinden doldurulan formlar ESO Veri Tabanında sanayicilere ulaştırılacak. Basılı formların ilk etabı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Eskişehir Vilayet Meydanı’nda halka dağıtıldı ve çok sayıda geri dönüş alınılarak veri tabanına işlendi.

İş arayanları yüzlerce şirketin insan kaynaklarına tek bir CV doldurarak ulaştıran projenin, Eskişehir sanayisini geliştirme çalışmalarından biri olduğuna değinen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Sanayimiz çeşitli yatırımlarla gelişiyor. Biz de Oda olarak çeşitli projelerle gelişime katkı sunuyoruz. Bu noktada www.cveso.es çeşitli alanlarda insan kaynağına ihtiyaç duyan firmalarımızla yine bu firmalar bünyesinde çalışan ya da çalışmak isteyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan geniş bir özgeçmiş havuzu oluşturduk. Şehrimizi ve sanayimizi www.cveso.es üzerinden bir adım daha yakınlaştırdık” dedi.