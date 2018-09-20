ESO'dan üyelerine 19 milyon liralık kaynak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), üyelerine katkı sağlamak için 'Nefes Kredisi' kapsamında 19 milyon liralık bir kaynağı üyelerinin kullanımına sundu. ESO, öz kaynaklarından yaklaşık 3 milyon liralık bir katkı sunarken, Türkiye Odalar Borsalar Birliğinden alınan destekle rakam 19 milyon liraya ulaştı.

ESO'dan yapılan açıklamada, üyelerin yaşadıkları finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak için önemli bir kaynağın Eskişehir sanayisine kazandırıldığı ifade edildi. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Destek (Nefes) Kredisi için gereken detaylarında bildirildiği açıklamada, kredi üst limitinin 200 bin liralık olduğu ve kredilerin 6 ay ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olacağı belirtildi. Yine kredinin brüt faiz oranın aylık yüzde 1,85 olduğu ve Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi bankalarından kredinin kullanılabileceği açıklandı.

Kredi kullanımı için ESO üyeleri odadan alacakları 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisine Başvuru İçin Faaliyet Belgesi'ni ilgili bankalara vermesi yeterli olacak.