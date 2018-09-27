ESO'dan yeni eğitim-öğretim yılına destek

Paketlerin 340 tanesi ise ESO tarafından pilot bölge olarak belirlenen 75 yıl mahallesinde (Sultandere) bulunan Hacı Feride Koruyucu İlköğretim Okulundaki öğrencilere hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, ESO Yönetim Kurulu üyeleri ile Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Ceylan ve Şube Müdürü Ejder Yurttaş'ın katıldığı törende tüm öğrencilere hediye kırtasiye malzemeleri dağıtılırken, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennileri iletildi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın en önemli gündem maddelerinden birinin eğitim olduğunu belirten ESO Başkanı Kesikbaş, “Bugün pilot bölge olarak belirlediğimiz ve daha önce etkinlik gerçekleştirdiğimiz okulumuzda öğrencilerimizle birlikteyiz. Çocuklarımızın gözlerinde gördüğümüz mutluluk aydınlık geleceğe olan inancımızı arttırmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Eğitime destek olabileceğimiz her alanda projelerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ESO yönetimine teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise, eğitimle için atılan her adımın ülke yarınlarına atılan adım olduğunu belirtti. Özen, “Bu okulumuzda eğitim öğretimlerini sürdüren tüm öğrencilerimizin anlamlı hediyelerle ödüllendirilmesi bizleri mutlu eden örnek bir davranış olmuştur. Bu anlamlı davranışlarından dolayı Eskişehir Sanayi Odası'na teşekkürü ederiz. Odanın şehrin eğitimine katma değer sağlayacak tüm girişimlerinde hazır olduğumuzu bu vesile ile belirtmek istiyorum” diye konuştu.