Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından ESOGÜ Türk Halk Müziği Korosu katılımcılara konser verdi. Daha sonra ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak açılış konuşmasını yaptı. 48 yıldır ESOGÜ'nün topluma öncü bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Rektör Şenocak, "Yeni bir akademik yıla başlamanın, öğrencilerimizle buluşmanın heyecanını bizlerle paylaştığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. 48 yıldır bilimsel birikimi ve kurum hafızası ile topluma, bilime ve milli kalkınmaya katkı sağlamak için çalışan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır ve tercih edilir bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi bugün de tek ihtiyacımız çalışmak çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Üniversitemizin bu akademik yılda da her anlamda daha iyiye ulaşacağımıza inanıyorum. Yeni öğretim yılının sevgili öğrencilerime, değerli meslektaşlarıma ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da, "Eğitim ve öğretim hayatı boyunca sizlerin geleceğimizin çağdaş, demokrat, milli ve manevi değerleri benimsemiş üreten, sosyal sorumluluklarını bile gençleri yetiştireceğinize gönülden inanıyoruz. Sevgili gençler bizler sizlerden büyük başarılar bekliyoruz. Ülkemizi bize emanet edilen seviyeden daha ileri ve aydınlık bir geleceğe taşımak için daha çok çalışmanız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak 2023, 2071 hedeflerine ulaşmak ve uluslararası arenada güçlü ve büyük devletler arasında yer almayı istiyorsak üniversitelerimize değer vermek ve onlara daha fazla kaynak ayırmamız gerekir. 2018-2019 akademik yılı başarılı ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, "Yeni akademik yılın ülkemize, milletimize, Eskişehir'imize, akademisyenlerimize, sevgili gençlerimize ve üniversitemizin idari personeline hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin gelişmesindeki, büyümesindeki lokomotif illerden biri Eskişehir'dir. Eskişehir; sanayi, ticaret, kültür, sanat şehri olmasının yanında aynı zamanda bir üniversite şehridir. Üniversiteler şehirlerin gelişmesinde, kalkınmasında öncü rol oynayan kuruluşlardır. 2018-2019 akademik yılının öğrencilerimize, akademisyenlerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Açılış töreni akademik yılın ilk dersinin verilmesi ile tamamlandı.

Öte yandan açılış törenine; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.