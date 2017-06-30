ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle Törene ESOGÜ Yönetimi’nin yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katıldı.

Törende mezun öğrenciler adına konuşan 2016-2017 Dönem Birincisi Diş Hekimi Tuba Eser, gece-gündüz demeden çalışıp, zorlu bir maratonu atlatarak bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Başarılarının gerçek mimarının her zaman yanlarında olan aileleri olduğunu vurgulayan Tuba Eser, kendilerinin de ailelerinin verdiği emekleri boşa çıkarmayıp birer hekim olarak mezun olduklarını ifade etti. 5 yıllık eğitim süresi boyunca pek çok şeyi paylaştığı arkadaşlarına teşekkür eden Tuba Eser, sabır ve hoşgörüyle tecrübelerini aktaran hocalarına, kendilerine destek olan asistan ve hemşirelere ve törenin düzenlenmesine emeği geçen fakülte akademik ve idari personeline de ayrıca teşekkür eden Tuba Eser, “Hekimlik gibi kutsal bir mesleği üstlendiğimiz bu yolda Allah yolumuzu ve bahtımızı açık etsin” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Gelecek yılın sonuna kadar 20 bin metrekare alana sahip yeni hastane binasına taşınacağız

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, mezuniyet töreninin Diş Hekimliği alanında Eskişehir ve bölgesi için bir ilk olma özelliği taşıdığını ve bu nedenle tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Geride kalan 5 yıllık sürede Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü’nün 8 anabilim dalında 20 öğretim üyesi ile eğitim verildiğini, Temel Tıp Bilimlerinde ise çoğunluğu Tıp Fakültesi’nden olmak üzere üniversitenin diğer fakültelerinden 59 öğretim üyesi ile eğitim verildiğini belirten Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 25 öğrencinin mezun olmaya hak kazandığını söyledi. ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede genç ve dinamik kadrosuyla bugün bulunduğu noktaya gelmesinin kendilerini gururlandırdığını belirten Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu; fakülte olarak ilk mezunlarını vermenin yanı sıra, 2017 yılı başından bu yana uzman diş hekimleri yetiştirmenin de haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. Gelecek yılın sonuna kadar 20 bin metrekare alana sahip yeni hastane binasına taşınarak daha iyi fiziki koşullarda eğitim ve hizmet vermeyi planladıklarını belirten Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, böyle imkanların sağlanmasında kendilerine verdiği büyük destekten dolayı fakültesi adına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’e teşekkür etti.

Gururlandıran bu tablo öğretim üyelerinin özverili emekleriyle oluştu

Hekimliğin sorumluluğu yüksek ve kutsal bir meslek olduğunu ve hekimin verdiği hizmetin sonuçlarının hasta, hekim, bunların çevreleri ve tüm insanları etkilediğini kaydeden Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, bu nedenle hekimin mesleğini bir sanatkar duyarlılığı ve inceliği ile bilgisine sevgi, hoşgörü ve iyi niyetini de katarak uygulaması gerektiğini söyledi. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerine bir yandan yoğun sağlık hizmeti sunup, akademik çalışmalar yürütürken diğer yandan da öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirdikleri için teşekkür eden Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, kendilerini gururlandıran bu tablonun fakülte öğretim üyelerinin özverili emekleriyle oluştuğunu belirterek “Bu güzel tablo, bu gençler sizlerin eseridir” dedi.

Diplomalarınızın umutlarınıza yol, yolunuzun ve bahtınızın da açık olsun

Mezun öğrencilerin ailelerini de kutlayan Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, evlatlarının dürüst, ahlaklı, sorumluluk sahibi, vatanına milletine yararlı ve ayağı yere sağlam basan bireyler olarak yetiştiğinden emin olabileceklerini söyledi. Son olarak mezunlara seslenen Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, onları başarılarla dolu bir geleceğin beklediğini belirtirken, ailelerine ve ülkelerine olan borçlarını azimle ve yılmadan çalışarak, üreterek ve yararlı olarak ödeyebileceklerini ifade etti. Tüm mezunların başarılı olacaklarına yürekten inandığını kaydeden Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, kapılarının onlara her zaman açık olacağını belirtti ve mezunları “Diplomalarınızın umutlarınıza yol, yolunuzun ve bahtınızın da açık olmasını diliyorum” sözleriyle uğurladı.

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi yılda 100 bin hastaya hizmet veriyor

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ’nün en genç fakültelerinden biri olan Diş Hekimliği Fakültesi’nin; kuruluşundan bu yana eğitim, hizmet, araştırma ve ulusal ağız diş sağlığı politikalarında sürekli gelişmeye odaklanarak, evrensel ve etik değerlere sahip diş hekimleri yetiştirme gayretiyle hızlı yol aldığını söyledi. Prof. Dr. Hasan Gönen, fakültenin alanında önde gelen diş hekimliği fakültelerinden biri olmanın yanı sıra, eğitim programları ve teknolojik imkanlar açısından çağı yakalamak için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Hasan Gönen halen inşaatı devam eden ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nin, yaklaşık olarak 20 bin metrekare alana yayılan 220 diş ünitesi, 2 genel ameliyathanesi ve 10 yatak kapasitesi ile Eskişehir ve bölgesine hizmet veren en büyük diş hastanesi olacağını ifade etti. Fakültenin şu anda sahip olduğu imkanlarla yılda 100 bin hastaya hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, yeni hastane tamamlandığında hem fiziksel kapasite, hem de teknolojik donanım açısından daha fazla hastaya en yüksek kalitede hizmet vermenin mümkün olacağını söyledi. Daha sonra mezunlara seslenen ve fakültelerinin ilk mezunları olarak kendilerinden sonra gelecek kardeşlerine örnek olacaklarını hatırlatan Prof. Dr. Hasan Gönen, genç diş hekimlerinden ESOGÜ’de aldıkları eğitime güvenmelerini istedi. Prof. Dr. Hasan Gönen tüm mezunlara mutlu ve başarılı bir yaşam diledi.

Konuşmaların ardından okullarını dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi. Sonrasında diğer mezunlara mezuniyet belgeleri verildi. Daha sonra 2016-2017 Dönem Birincisi Diş Hekimi Tuba Eser mezuniyet kütüğüne dönem plaketini çaktı. Mezunlara Fakülte Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şule Bayrak tarafından Diş Hekimliği Andının okutulmasının ardından, keplerin topluca hava atılmasıyla tören sona erdi.