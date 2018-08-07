ESOGÜ Eğitim Fakültesi’nden matematik eğitimine katkı

Proje yürütücülüğünü ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Gülay Bozkurt’un üstlendiği ve TÜBİTAK 4005 çağrısı kapsamında gerçekleştirilen “Matematik Eğitiminde Yenilikçi Teknoloji Uygulamaları” projesine Türkiye’nin farklı illerinden 24 matematik öğretmeni katılıyor. Proje kapsamında 5 Ağustos tarihinde başlayan ve 13 Ağustos’a kadar devam edecek olan eğitim programının açılışı 6 Ağustos Pazartesi günü ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ile Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak’ın da katılımlarıyla yapıldı.

Açılışta proje ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Gülay Bozkurt, “Bu proje ile ortaokul matematik öğretmenlerine yenilikçi teknolojileri tanıtmak, teknoloji ile zenginleştirilmiş öğretim ortamları tasarlamalarını desteklemek ve derslerine en verimli şekilde entegre edebilmeyi öğrenmelerine yardım etmek amaçlanıyor. Birçok üniversiteden alanında uzman öğretim üyelerinin sekiz gün boyunca eğitimler vereceği proje süresince dinamik matematiksel yazılımlar, STEM, modelleme, kodlama, ters-yüz öğrenme, mobil teknolojiler ve proje geliştirme gibi konularda 20 farklı uygulamalı etkinlik gerçekleştirilecek” dedi.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ise üniversite olarak projeye katkı sunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, böyle projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.