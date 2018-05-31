Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 15:51

ESOGÜ ekibinden 6 ayda 11 organ nakli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi ekibi, son 6 ay içinde, başarı oranı yüzde 100 olan 5’i karaciğer, 6’sı böbrek nakli olmak üzere toplam 11 organ nakli gerçekleştirdiESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yeniden faaliyete geçen ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi, nakil operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

ESOGÜ ekibinden 6 ayda 11 organ nakli

31 Mayıs 2018 15:51

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi ekibi, son 6 ay içinde, başarı oranı yüzde 100 olan 5’i karaciğer, 6’sı böbrek nakli olmak üzere toplam 11 organ nakli gerçekleştirdi


ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yeniden faaliyete geçen ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi, nakil operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Organ Nakli Birimi’nde görevli Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer ve Prof. Dr. Murat Ulaş’ın önderliğindeki 34 kişilik transplantasyon ekibinin azimli ve fedakâr çalışmalarıyla son 6 ay içinde, 5’i karaciğer, 6’sı böbrek nakli olmak üzere toplam 11 organ nakli gerçekleştirdi. 11 organ nakli vakasının 8’i kadavradan nakil, 3’ü canlıdan nakil olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 11 beyin ölümü vakasından 7 vakada organ bağışı alınmıştır.



Başarı oranı yüzde 100


İlgililer, bu yüzde 70’lik oranın, Türkiye ortalaması olan yüzde 20’nin çok üzerinde bir rakam olduğunu belirterek, " ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bugüne kadar gerçekleştirilen nakillerdeki başarı oranı yüzde 100’dür. Organ nakli yapılan olguların hepsi sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmekte olup hastalarımız kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca ülkemizde önemi her geçen gün artan özellikle yurtdışı kaynaklı sağlık turizmini, önümüzdeki süreçlerde ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde organ nakli alanında aktif kılmak için de çalışmalar yürütülmektedir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç