ESOGÜ ekibinden 6 ayda 11 organ nakli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi ekibi, son 6 ay içinde, başarı oranı yüzde 100 olan 5’i karaciğer, 6’sı böbrek nakli olmak üzere toplam 11 organ nakli gerçekleştirdi

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yeniden faaliyete geçen ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi, nakil operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Organ Nakli Birimi’nde görevli Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer ve Prof. Dr. Murat Ulaş’ın önderliğindeki 34 kişilik transplantasyon ekibinin azimli ve fedakâr çalışmalarıyla son 6 ay içinde, 5’i karaciğer, 6’sı böbrek nakli olmak üzere toplam 11 organ nakli gerçekleştirdi. 11 organ nakli vakasının 8’i kadavradan nakil, 3’ü canlıdan nakil olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 11 beyin ölümü vakasından 7 vakada organ bağışı alınmıştır.

Başarı oranı yüzde 100

İlgililer, bu yüzde 70’lik oranın, Türkiye ortalaması olan yüzde 20’nin çok üzerinde bir rakam olduğunu belirterek, " ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bugüne kadar gerçekleştirilen nakillerdeki başarı oranı yüzde 100’dür. Organ nakli yapılan olguların hepsi sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmekte olup hastalarımız kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca ülkemizde önemi her geçen gün artan özellikle yurtdışı kaynaklı sağlık turizmini, önümüzdeki süreçlerde ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde organ nakli alanında aktif kılmak için de çalışmalar yürütülmektedir" denildi.