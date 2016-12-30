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30 Aralık 2016 18:06

ESOGÜ gençlerinden gençliğe teröre karşı anlamlı mesaj

ESOGÜ gençlerinden gençliğe teröre karşı anlamlı mesaj

30 Aralık 2016 18:06

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Öğrenci Kulübü (DiploMUN), üniversitenin farklı fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin katkılarıyla bir video hazırlayarak, 2017 yılı için “Terörsüz bir Dünya” diledi.
Terör ile ilgili küresel bir mesaj verme fikrinden yola çıkan ESOGÜ DiploMUN Kulübü Akademik Danışmanı, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Onur Özçelik ve öğrencileri, geniş kitlelere ulaşmada en etkili iletişim aracı olan medyayı kullanarak, bir video çekmeye karar verdiler. Yönetmenliğini, kadına yönelik şiddet üzerine çektiği kısa filmle dikkat çeken, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Cemal Çıldır’ın, kurgusunu ise Ahmet Aydın’ın yaptığı kamu spotunun çekimleri üniversitede tamamlandı. Türkçe ve İngilizce hazırlanan videoda yabancı öğrenciler de yer aldı ve bazı bölümler işaret dili ile anlatıldı.
Geride bıraktığımız yılda ülkemizin ve hatta dünyanın en önemli sorunu haline gelen teröre karşı seslerini yükselten gençler, mesajlarını 30 farklı dilde ve işaret dilinde verdiler. Gençler yaşıtlarına verdikleri mesajda, gerçekleştirmek istedikleri hayallere terörün engel olmasına izin vermeyeceklerini, tün insanlığa yönelik bir tehdit oluşturan şiddet ve terörün çözüm olmadığını vurguladılar. “Gelecek biziz” diyen gençler, terörün bir sonraki kurbanı olmayacaklarını söylediler.
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de, gençlerin böyle bir inisiyatif almalarının çok kıymetli olduğunu belirterek, daha iyi ve daha güvenli bir gelecek kurmak konusunda gençlere güvendiklerini belirtti. Prof. Dr. Hasan Gönen öncü bir çalışma yaptıkları için ESOGÜ DiploMUN Kulübü öğrencilerini tebrik etti.



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