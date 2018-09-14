ESOGÜ Hastanesi personeli pilav gününde buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından "Pilav Günü" etkinliği düzenlendi.

Geleneksel hale gelerek bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlik, ESOGÜ Cumhuriyet Parkı havuz başında gerçekleşti. ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Batu Can Yaman ve ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nuray Tüloğlu'nun da katıldığı organizasyon, kurum çalışanları arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesini amaçladı. Hasta ve hasta yakınları ile üniversite öğrencilerinin de katılımıyla herkes için motivasyon kaynağı olan etkinlik, yorucu bir iş gününün ardından keyifli anların yaşanmasını sağladı.