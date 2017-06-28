ESOGÜ Hastanesi yönetimi hastaları ve personeli ile bayramlaştı

Hastane Başhekim Yrd. Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp, Nöbetçi Müdür Muzaffer Yılmaz Ve Supervisor Nihal Baysal’dan oluşan ekip ziyarette hastalara şifa dilerken bayramlarını kutlayıp bayram çikolatası ikram etti. Ayrıca bayramda görevleri başında olan sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarının da bayramı kutlanarak bayram ziyareti sonlandırıldı.

Hasta ve hasta yakınları ise bu güzel günde yalnız olmadıklarını hissederken bayram ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirdi.