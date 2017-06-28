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28 Haziran 2017 10:49

ESOGÜ Hastanesi yönetimi hastaları ve personeli ile bayramlaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetimi hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı.

ESOGÜ Hastanesi yönetimi hastaları ve personeli ile bayramlaştı

28 Haziran 2017 10:49


Hastane Başhekim Yrd. Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp, Nöbetçi Müdür Muzaffer Yılmaz Ve Supervisor Nihal Baysal’dan oluşan ekip ziyarette hastalara şifa dilerken bayramlarını kutlayıp bayram çikolatası ikram etti. Ayrıca bayramda görevleri başında olan sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarının da bayramı kutlanarak bayram ziyareti sonlandırıldı.


Hasta ve hasta yakınları ise bu güzel günde yalnız olmadıklarını hissederken bayram ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirdi.




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